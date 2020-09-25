إطلالات متنوعة للشابات من عزة زعرور

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - عزة زعرور مقدمة برامج تلفزيونية وصانعة محتوى على اليوتيوب، وموسيقية فلسطينية عملت في قناة إم بي سي 3، وقدمت عدة برامج موجّهة للأطفال والشابات أبرزها "بنات وبس"، ومن ثمَّ تفرغت لعالم السوشيال ميديا، ومن وحي إطلالاتها المتنوعة على الإنستجرام نقدم لكِ -عزيزتي- عدة خيارات بأساليب متنوعة، فاختاري منها ما يناسب شخصيتك ولون بشرتك وقوامك.



خيارات الأزياء بألوان جريئة لمظهر عصري

خيارات الأزياء بألوان جريئة



اعتمدت عزة زعرور على الألوان الجريئة والساطعة لمظهر عصري مميز ومناسب لفصل الخريف القادم، حيث تأنقت بفستان بدرجة ساطعة من الأصفر المصمم بقصة ضيقة في الأعلى وتتسع من الأسفل، وأكملتها بربطة بيضاء للشعر وحذاء أبيض بكعب، ونسقت بنطالاً بنيًّا مع حزام زهري وبلوزة سماوية من قماش الساتان بأكمام عريضة، واختارت تنورة واسعة فوشيا مزينة بحزام عريض للخصر مع بلوزة زهرية بقماش الساتان اللامع المصمم بأكمام مرفوعة الأكتاف، وأكملت جمال الإطلالة بإكسسوارات من اللؤلؤ.

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إطلالات الورود باللون الأسود

إطلالات بالورود



تفضل الكثير من الفتيات خيارات الأزياء السوداء والمزينة برسومات بسيطة لمظهر راقٍ يخفي عيوب الجسم، ومزين بلمسة أنثوية مرحة، لذا ارتدت عزة زعرور فستانًا طويلاً أسود مزينًا بأكمام طويلة ومنقوشًا بالورد الزهري، مع قبعة وحذاء بوت باللون البني من الجلد الفاخر، وذلك لإطلالة حيادية مميزة، وظهرت ببنطال وبلوزة قصيرين باللون الأسود مع قميص أسود مزين برسومات ملونة بالزهري والأخضر، وأطلت بفستان أسود قصير مزين بالرسومات الصفراء مع حذاء بوت طويل باللون الأسود لخيار مناسب للخريف.

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تنسيقات حيادية مميزة

تنسيقات مميزة



تزينت عزة زعرور بعدة قطع من الأزياء الحيادية الأنيقة البسيطة، ومن أحدث خياراتها في هذا العام تألقت بفستان أبيض ميدي مصمم بقصة ناعمة في الجزء العلوي ومنقط بالأزرق والزهري بطريقة شبابية مرحة، وتجملت في إطلالة أخرى عملية بقميص بيج مزين بأزرار بنية مع بنطال أبيض واسع، مع حذاء ونظارة باللون البني المزين بطبعات النمر لمظهر عصري أنيق، وجاءت في الإطلالة الحيادية الثالثة ببنطال أبيض وبلوزة سوداء ناعمة مع مجوهرات ذهبية بسيطة لخيار أنيق وبسيط.