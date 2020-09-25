تعرفي على صيحة نقشات خريف وشتاء 2020-2021

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - لا يخلو كل موسم من عروض الأزياء من الاعلان عن صيحات جديدة للنقشات والتي تكشف عنها أهم دور الازياء العالمية.
واكبي آخر صيحات الموضة الرائجة بعدما تتعرفين على أبرز النقشات الرائجة لـ خريف وشتاء 2020-2021.
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نقشات المربعات والكاروهات
تعد نقشات المربعات والكاروهات من أبرز اتجاهات النقشات لخريف وشتاء 2020 2021، وعادةً ما تكون هذه
النقشات في الملابس الصوفية، ولذلك ترتبط بالدفء وملابس الشتاء، وقد برزت هذه النقشات بقوة في عروض أزياء الشتاء من توقيع أشهر الماركات سواء البليزر أو المعطف الطويل أو البدلات.
نقشات بوحي من النسيج والسجاد
نقشة أخرى مميزة هذا الموسم، حيث تبدو الأزياء مثل السجاد والنسيج بالألوان والنقشات المتداخلة، سواء كانت مختلف أو متكررة في القطعة الواحدة، وهي أيضاً من النقشات المرتبطة بموسم الشتاء، وعادةً ما تظهر في المعاطف والجواكت.
نقشات الورود الكبيرة
على الرغم من ارتباط الورود بموسم الربيع والصيف، ولكنها برزت في عروض أزياء خريف وشتاء 2020 2021، وخاصةً الورود الكبيرة التي تمنح المرأة إطلالة جريئة ولافتة للأنظار، وتميزت الورود بألوانها النابضة بالحيوية.
النقشات المتماثلة
تعود صيحة النقشات المتماثلة هذا الشتاء مجدداً، وهي عبارة عن نقشات تتكرر على الأزياء يميناً ويساراً بأسلوب منعكس، سواء في الفساتين أو السترت أو البدلات والتنانير، وتتسم النقشات بألوانها القوية والمتنوعة.
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نقشات الـPatchwork
الـPatchwork هو نوع من أنواع الفنون يعني الترقيع، أي تتداخل فيه قطع ملونة بشكل غير منتظم وكأنها مجمعة من بقايا القماش، لتبدو وكأنها لوحات مميزة بألوان مبهجة ومتنوعة، وهي صيحة مثالية للمرأة المحبة للألوان.
التقليمات الطولية والعرضية
تستمر صيحة التقليمات هذا الخريف والشتاء، وخاصةً التقليمات الطولية، والتي تمنح المرأة طولاً ونحافة، وقد برزت في السترات والسراويل والبدلات النسائية، وبألوان داكنة تناسب أجواء هذا الموسم، كما قدمت بعض الماركات تقليمات بألوان حيوية متنوعة.
نقشة جلد الفهد
تأتي نقشة جلد الفهد بلونها الناري الجذاب في مقدمة النقشات المفضلة لدى أغلب النساء، وتعتبر أبرز النقشات الرائجة لخريف وشتاء 2020-2021، وخاصةً في الفساتين، كما ظهرت نقشة جلد الفهد هذا الموسم في المعاطف أيضاً، والتي تمنح المرأة إطلالة دافئة وراقية
نقشة الحمار الوحشي
أيضاً برزت نقشة الحمار الوحشي هذا الموسم، والتي تجمع بين اللونين الأبيض والأسود في تناغم يأسر القلوب، وقدمتها الماركات في الفساتين والتنانير، ويمكن تنسيقها مع قطع أخرى باللون الأبيض أو الأسود أو بألوان حيوية.
تعرفي على أبرز النقشات الرائجة لخريف وشتاء 2020-2021.
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