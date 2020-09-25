اعتمدي حقيبة اليد الرمادية لتكملي أناقتك هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - يمكن تنسيق اللون الرمادي مع مختلف الأزياء، ولذلك لابد وأن تملكي حقيبة اليد الرمادية لتعتمديها في كثير من إطلالاتك المميزة مع الأزياء بالألوان المتنوعة.

شاهدي أجمل موديلات حقائب اليد الرمادي من أحدث عروض أزياء 2020.

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موديلات حقائب اليد الرمادي



حقيبة بالنسياغا Balenciaga

Balenciaga



قدمت ماركة بالنسياغا Balenciaga حقيبة رمادي بحجم كبير يمكن أن تضعي فيها العديد من الأغراض، وتتسم الحقيبة بالفخامة والرقي.









حقيبة Brandon Maxwell





اختاري حقيبة اليد الرمادية اللامعة للمناسبات والسهرات، مثل حقيبة Brandon Maxwell التي نسقتها العارضة مع فستان سهرة بنفس اللون.











حقيبة كلوي Chloe





للمرأة التي تفضل الحقائب متناهية الصغر، اخترنا لكِ حقيبة اليد الرمادية من كلوي Chloe بالحزام الطويل لتضيف لمسة ناعمة لإطلالاتك.











حقيبة ديور Dior





من ماركة ديور Dior، اخترنا لكِ حقيبة اليد الرمادية المصنوعة من القماش والتي تحمل شعار العلامة لتحصلي على إطلالة راقية وجذابة.











حقيبة امبريو أرماني Emporio Armani



Emporio Armani

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أيضاً قدمت ماركة امبريو أرماني Emporio Armani حقيبة اليد الرمادية بحجم صغير جداً يتم حملها في اليد وبنقشة جلود الحيوانات.



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حقيبة فندي Fendi

Fendi



بصيحة الشراشيب الرائجة، قدمت ماركة فندي Fendi حقيبة اليد الرمادية والمغزولة لتمنحك إطلالة راقية ودافئة.











حقيبة ميو ميو Miu Miu

Miu Miu



جمعت حقيبة اليد الرمادية من ميو ميو Miu Miu بين الرقي والفخامة، وهي حقيبة كلاسيكية مصنوعة من أرقى أنواع الجلد.









حقيبة ستيلا مكارتني Stella McCartney

Stella McCartney



قدمت ماركة ستيلا مكارتني Stella McCartney حقيبة اليد الرمادية بالحجم الكبير وبتصميم الشبكة لتناسبك في إطلالات النهار والعطلات.



أكملي أناقتك بتصميم جذاب من حقيبة اليد الرمادية هذا الموسم.

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