فساتين سهرة محتشمة للمحجبات ..الخيارات ستعجبك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تواجه الكثيرات من الفتيات قبل المناسبات الضخمة والأفراح صعوبة في اختيار فساتين السهرة المناسبة لهن، حيث يبحثن عن فساتين راقية وأنيقة تميزهن عن غيرهن. ولأن الفتيات المحجبات يواجهن صعوبة أكثر في انتقاء الفساتين المميزة والمناسبة لهن وللحجاب، فإننا نقدم لكِ -عزيزتي- عدة خيارات لفساتين أنيقة ومذهلة فاستوحي منها بعض الأفكار.



إطلالات الفساتين ذات الطبقات المتعددة

إطلالات الفساتين ذات الطبقات المتعددة



إن كنتِ من مُحِبَّات الفساتين ذات الطبقات المتعددة، فيمكنك اختيار فستان بدرجة الأزرق الفيروزي الداكن والمصمم بطبقات ناعمة من الأسفل ومزين بقماش الساتان من الأعلى وتنسيقه مع حجاب باللون البيج لخيار محتشم وأنيق، أو التألق بفستان زهري طويل ومنفوش مزين بالزهور البيضاء في الجزء العلوي وبطبقات ناعمة من الأسفل.

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خيارات الفساتين الضيقة

الفساتين الضيقة



تعتمد الفتيات ذوات الجسم الممشوق أو النحيل خيارات الفساتين الضيقة بأسلوب مناسب للحجاب، لذا يمكنك -عزيزتي- ارتداء فستان أسود مملوء بالترتر الملون ومصمم بقماش الحرير الأسود في الأطراف بطريقة عصرية وجريئة، وأكملي مظهرك -عزيزتي- بحجاب وحذاء وحقيبة باللون الأسود أو أي لون حيادي آخر واعتمدي المكياج والمناكير بأحد ألوان الترتر الصارخة كالأحمر أو الفوشيا، ولإطلالة أخرى، تأنقي بفستان ذهبي مصمم بخطوط طولية وأخرى مائلة من الفصوص الفضية والمزين بأكمام منفوخة من الساتان الذهبي مع ربطة للخصر لخيار جذاب وأنيق، ويمكنك إكمال أكسسوارات الإطلالة بتدرجات البني أو البيج، ولخيار ثالث تجملي بفستان أسود من الدانتيل المفرغ والمزين بقماش زهري في الأسفل ومزين بالفصوص الفضية لخيار بسيط وفي غاية الأناقة والاحتشام، وإن كنتِ بحاجة لخيار أكثر جمالًا وموديل فريد من نوعه، فقد اخترنا لكِ فستانًا رماديًّا مزينًا بالزهور الزهرية ومصممًا بوشاح من الأسفل من ذات القماش، لزي مرح ومفعم بالأنوثة.

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موديلات فساتين منفوشة

فساتين منفوشة



تفضِّل غالبية الفتيات، ولا سيما المحجبات، خيارات الفساتين المنفوشة للسهرة، لذا استوحينا لكِ -عزيزتي- من أبرز تصميمات دور الأزياء فستانًا أبيض منفوشًا ومزينًا بنقوش ذهبية في الجزء العلوي مع الشراشيب اللامعة، وفستانًا سماويًّا مصممًا بقماش مميز ومزينًا بأكمام زهرية منفوخة مزينة بالزهور لإطلالة مرحة تناسب الشابات، كما يمكنك التأنق بفستان أبيض منفوش ومزين بالزهور الحمراء بطريقة مميزة وجذابة، أو الظهور بفستان بنفسجي منفوش مصمم من المنتصف باللون الأبيض ومزين بحزام من الزهور وأكمام منفوخة لزي حيوي مذهل.