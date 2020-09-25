كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تفضل الكثير من النجمات العربيات اعتماد أفخر أنواع المجوهرات في إطلالتهن المختلفة، لتضفي عليهن قدرا من الجاذبية والفخامة.

وتعد المجوهرات بالنسبة لمعظم النجمات من الأمور المهمة التي لا يمكن إغفالها، بشرط أن يتم تنسيقها جيدا، وتمنحهن إطلالات جذابة وأنيقة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" إطلالات لعدد من النجمات العربيات تخترن أفخر أنواع المجوهرات.



بلقيس فتحي

بلقيس فتحي



تعد الفنانة اليمنية بلقيس فتحي من النجمات العربيات اللاتي تهتمن كثيرا بتنسيق أفخر أنواع المجوهرات مع إطلالتها المختلفة.

ففي هذه الإطلالة المحتشمة والأنيقة، حرصت بلقيس فتحي على تنسيق قطع من المجوهرات، كخاتم عريض وقرط صغير الحجم من الذهب الأبيض والألماس، وساعة يد من بياجيه، من الذهب الأبيض، ومرصعة بالكريستال.

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أنغام

أنغام



في إطلالة أنيقة للمطربة المصرية أنغام، حرصت على تنسيق المجوهرات الفاخرة مع إطلالتها المكونة من فستان فوشيا بتصميم منفوش، وبأكمام طويلة من التول المزين بالترتر اللامع.

ونسقت أنغام خاتمين من الذهب الأبيض ومرصعين بالكريستال، وكذلك قرط صغير الحجم من الذهب الأبيض، واعتمدت تسريحة شعر نص بوني تيل مع ترك خصلات جانبية.



سيرين عبد النور

سيرين عبد النور



تعتبر الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور من النجمات اللاتي تحرصن على تنسيق أفخر أنواع المجوهرات، للظهور بإطلالات مميزة وجذابة.

ففي هذه الإطلالة؛ اعتمدت سيرين عبدالنور فستانا باللون الأحمر، وبأكمام قصيرة من الشيفون، وتسريحة شعر منسدلة للوراء، مع غرة أمامية.

ونسقت معها عدة قطع من المجوهرات، كقرط طويل رفيع من الذهب الأبيض والكريستال، وخاتم وسوار رفيع من الذهب الأبيض.

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أحلام



من المعروف أن الفنانة الإماراتية أحلام من أكثر النجمات اللاتي تعشقن المجوهرات، ولا تغفل اعتمادها بكافة إطلالتها.

ففي هذه الإطلالة؛ ظهرت أحلام بفستان طويل باللون الأخضر الداكن والمرصع بحبات الكريستال، ومزين بحزام عريض عند الخصر.

ونسقت أحلام معها خاتمين كبيرين من الذهب الأبيض والكريستال، وقلادة طويلة من الذهب الأبيض، ويتدلى منها عدة سلاسل في شكل مستقيم.



ستيفاني صليبا



تعد الفنانة اللبنانية من النجمات الأنيقة سواء في الأزياء التي تختارها أو الإكسسوارات التي تعتمدها في إطلالاتها المختلفة.

ففي هذه الإطلالة؛ نسقت ستيفاني صليبا طقم مجوهرات مكون من قلادة تلتف حول الرقبة، وخاتم وقرط متوسط الحجم من الذهب الأبيض والكريستال.

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