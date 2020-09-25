الروج النيود مثالي لكافة الأوقات... اعتمديه بأسلوب نوال الزغبي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تعد النجمة نوال الزغبي ملكة الأناقة بامتياز، فهي لطالما لفتت الانتباه بإطلالاتها الراقية والجذابة التي تعتمد فيها أجدد صيحات الموضة في مختلف المجالات، وخصوصاً المكياج. ومن يتابع نوال الزغبي يلاحظ فوراً ميلها الكبير الى الروج النيود، الذي يعد من أفضل خيارات المكياج، كونه يلائم كافة الأوقات ليوفر للمرأة إطلالة أنثوية راقية. وفي هذا المقال، نرصد لك صور نوال الزغبي بالروج النيود لتعتمديه على طريقتها.



روج نيود ومكياج سموكي

روج نيود ومكياج سموكي



لا يرتبط الروج النيود بمناسبة معينة أو أوقات محددة بالنسبة الى نوال الزغبي، كونها تعتمده بشكل دائم، إنما بأساليب مختلف. فمثلاً تعتمده أحياناً الى جانب مكياج العيون السموكي الناعم والرموش الكثيفة جداً والطويلة، وتحرص على أن يكون قريباً الى لون بشرتها، كونها تميل كثيراً الى الإطلالات الهادئة في غالبية الأحيان.

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روج نيود مع الماسكرا

روج نيود مع الماسكرا



تواظب النجمة نوال الزغبي على مشاركة متابعيها يومياتها بشكل دائم، وذلك عبر موقع إنستقرام، وغالباً ما تعتمد فيها الروج النيود الداكن، الى جانب مكياج عيون بسيط جداً يرتكز على القليل من ظلال العيون الهادئة والكثير من الماسكرا، الى جانب البلاش الوردي على عظمتي الخدين، والذي يمنحها تورداً طبيعياً وإشراقاً.

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روج نيود مع العين المظللة

روج نيود مع العين المظللة



يناسب الروج النيود كافة ألوان البشرة، ما يجعله خياراً رائعاً لكافة النساء. بإمكانك اعتماده على طريقة نوال الزغبي، أي مع العيون المظللة بظل العين الترابي، أو الوردي، أو الزهري الفاتح... على أن يكون قريباً جداً الى لون البشرة، لا سيما خلال الإطلالات اليومية. مرري أحمر الشفاه النيود على شفتيك مرات عدة لتحصلي على تغطية كثيفة تدوم طويلاً.

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روج نيود ومكياج عيون لامع

روج نيود ومكياج عيون لامع



يتناغم أحمر الشفاه النيود كثيراً مع مكياج العيون اللامع، إنما بأسلوب راق بعيد عن المبالغة، وذلك على طريقة النجمة نوال الزغبي، كأن تستخدمي ظل العين الترابي ودمجه مع ظلال العيون الفضية اللامعة على الجفن العلوي، الى جانب الروج النيود المائل الى البني.