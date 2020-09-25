ماسك الموز والقهوة للوجه ..نتائج غير متوقعة وسريعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - يعد ماسك الموز والقهوة من الطرق الطبيعية التي يمكن تطبيقها على الوجه، لما له من فوائد عديدة كـ مقشر طبيعي للبشرة، وإزالة خلايا الجلد الميتة، وتحفيز تدفق الدم نحو الجلد مما يجعل البشرة تبدو صحية بسبب انتظام الدورة الدموية.

ويساعد ماسك الموز والقهوة أيضا على التقليل من آثار الشيخوخة، ويحافظ على البشرة نضرة ومشرقة.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على ماسك الموز والقهوة للوجه، والمكونات المطلوبة، وطريقة تحضيره بالخطوات.



أولا: مكونات ماسك الموز والقهوة

مكونات ماسك الموز والقهوة



1- ربع إلى نصف كوب من القهوة المطحونة.

2- نصف إلى 1 موزة ناضجة.

3- ملعقة أو ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

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ثانيا: طريقة تحضير ماسك الموز والقهوة للوجه



قومي بتقطيع الموز واخلطيه جيدا مع زيت الزيتون والقهوة المطحونة، وضعيه على الوجه واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم اغسليه جيدا بالماء والغسول المناسب لبشرتك.

إذا كنت بحاجة إلى المزيد من مقشر الجسم، فاستخدمي نصف كوب إلى كوب واحد من القهوة المطحونة وموزة ناضجة وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.



ثالثا: فوائد ماسك الموز والقهوة

فوائد ماسك الموز والقهوة



1- يعمل على ترطيب البشرة الجافة ويجعلها أكثر نعومة، مع وضع مرطب مناسب.

2- يساعد على تقشير البشرة عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة وإعطائها مظهر جيدا.

3- يساعد على ترطيب البشرة الدهنية، وبالتالي مكافحة حب الشباب وحماية البشرة من فقدان الرطوبة.

4- يعمل كمضاد للشيخوخة، مما يحافظ على البشرة شابة ونضرة.

5- يساعد البشرة من أشعة الشمس الضارة، فالموز يحتوي على مضادات أكسدة ذات خصائص مهدئة.

6- يعمل حمض الكافيين الموجودة بالقهوة كمضاد للالتهابات والتئام الجروح.

7- يستخدم كمقشر جيدا للبشرة، وبالتالي يصبح الجلد قادرا على امتصاص الرطوبة بشكل أكثر فعالية.

8- عادة ما يزيد الكافيين الموجودة في القهوة من تدفق الدم بالوجه.

9- يلعب دورا كبيرا في إطلاق السموم والدهون الموجودة في الجلد.

10- يعد الكافيين الموجود بالقهوة موسعا للأوعية الدموية، وبالتالي يساعد ماسك الموز والقهوة على جعل الأوعية الدموية مشدودة، الأمر الذي ينعكس على نسيج الجلد.

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