تسريحات شعر ناعمة بأسلوب الفاشينيستا روان بن حسين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تلاقي إطلالات الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين استحسان متابعيها عبر موقع إنستقرام، حيث تعتمد تسريحات شعر ناعمة تبرز جمال شعرها ولمعانه وحيويته، الى جانب أساليب مكياج هادئة تسلط الضوء على ملامح وجهها التي تضج جمالاً وأنوثة. وبهذه الإطلالات الراقية، استطاعت أن تتصدر صفحات السوشيال ميديا على مختلف أنواعها.

وفي هذا المقال، رصدنا لك مجموعة تسريحات شعر ناعمة من حساب روان بن حسين في إنستقرام، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحات شعر منسدلة

تسريحات شعر منسدلة



تتمتع الفاشينيستا روان بن حسين بشعر جذاب جداً ولامع ومفعم بالحيوية، وهي تبرز جماله من خلال اعتمادها لمختلف تسريحات الشعر المنسدلة الناعمة، بأشكالها المتعددة، في مقدمتها تسريحة الشعر الويفي المنسدل مع الفرق النصفي، وهي تسريحة أنيقة جداً وعملية وتلائم مختلف الأوقات، إضافة الى تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل بشكل فوضوي جذاب، وهي تسريحة شبابية مريحة لأوقات النهار وتناسب جداً صاحبات الشعر الطويل. أما تسريحة الشعر المنسدل بشكل مستقيم، فلا تغيب عن إطلالات روان بن حسين، لا سيما أنها تبرز خصلات شعرها المشعّة والناعمة كالحرير.

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تسريحات الكعكة

تسريحات الكعكة



تأخذ تسريحات الكعكة، بأشكالها المختلفة، حيزاً كبيراً من خيارات الفاشينيستا روان بن حسين، خصوصاً أنها تبرز جمالها وتسلط الضوء على ملامح وجهها فائقة النعومة والجاذبية، من بينها تسريحة الكعكة العالية الأنيقة مع الغرة المشدودة الى الخلف، وتسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة النصفية المسحوبة، فضلاً عن تسريحة الكعكة العالية مع الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحات ذيل الحصان

تسريحات ذيل الحصان



لا شك أن تسريحات ذيل الحصان بأشكالها المتعددة، هي من أكثر تسريحات الشعر رواجاً بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً، كونها تمنح المرأة إطلالة أنثوية رائعة. ومن جهتها، تعتمد روان بن حسين تسريحات ذيل الحصان في الكثير من إطلالاتها عبر إنستقرام، في مقدمها تسريحة ذيل الحصان المنخفض والمنسدل بأسلوب الويفي، الى جانب الفرق النصفي والخصلات المنسدلة على جانبي الوجه، إضافة الى تسريحة ذيل الحصان المنخفضة الفوضوية مع الغرة المتعرجة المصقولة.

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تسريحات الشعر نصف المرفوع

تسريحات الشعر نصف المرفوع



تعد هذه التسريحات من الخيارات المفضلة للفاشينيستا روان بن حسين، وهي ترتكز على سحب الغرة الى الخلف، مع ترك باقي الشعر منسدلاً على الظهر والكتفين، وهي تعتمدها بطرق متعددة، كأن تكون الغرة مسحوبة بالكامل الى الخلف، أو منسدلة على جانبي الوجه ومثبتة بضفيرة كبيرة، أو مع الغرة الملفوفة المشدودة الى الخلف.