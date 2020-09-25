نسقيه مع لبس الشتاء.. اقتراحات لارتداء الحذاء الأبيض في الطقس البارد

لايف ستايل

تصدر "لبس الشتاء" تريند موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعدما دشن المغردون العديد من الصور والاقتراحات لملابس الشتاء، وطُرق تنسيقها وارتدائها.

وتنسيق الأحذية والحقائب مع الأزياء الشتوية من الأمور الهامة التي تخص الفتيات، وتفضل الفتيات عادة ارتداء الأحذية الغامقة، المناسبة لفصل الشتاء لمواجهة التقلبات الجوية كالأتربة والأمطار وغيرها.

ويأتي على رأس القائمة، الحذاء الأبيض واحد من الأحذية الأنيقة والتي تتجنبها الفتيات بفصل الشتاء، لعدم احترافهن تنسيقه مع الملابس الشتوية الثقيلة.

وبحسب موقع "MIRROR"، إليكِ عدة اقتراحات لارتداء الحذاء الأبيض في الشتاء:

في البداية حاولي تنسيق اللون الأبيض مع ألوان الباستيل أو الكحلي، ودرجات البُني، والأسود و الرصاصي.

واليكٍ طُرق تنسيقها:

البنطلون

يمكنك تنسيق الحذاء الأبيض مع البنطلون بفصل الشتاء، من خلال ارتداء الأحذية ذات الرقبة الطويلة، مع النطلونان الضيقة، أو ارتداء الأحذية بدون رقبة أو برقبة قصيرة مع البنطلون "الهاي ويست" أو "البوي فريند".

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الجيب

تفضل بعض الفتيات ارتداء الجيب بالشتاء، الطويلة، أو القصيرة، سواء كانت منفوشة أو ماكسي، وبتلك الحالات يمكنك ارتداء أحذية بيضاء برقبة، وذو كعب مرتفع قليلًا كي تكتمل إطلالتك.

الفساتين

حالها كحال "الجيب" حاولي ارتداء الأحذية البيضاء مع فساتينك الشتوية، المصنوعة من المخمل أو خامات الشمواة.