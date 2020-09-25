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في نبأ سار، أعلن قصر بكنجهام البريطاني، اليوم الجمعة، أن الأميرة يوجيني، حفيدة الملكة إليزابيث، تنتظر مولودا في أوائل العام المقبل.
وقال القصر في بيان نشرته وكالة "رويترز": "صاحبة السمو الملكي الأميرة يوجيني والسيد جاك بروكسبانك، يسعدهما أن يعلنا أنهما ينتظران مولودا في أوائل 2021".
وأضاف البيان: "دوق يورك وسارة دوقة يورك والسيد والسيدة جورج بروكسبانك والملكة ودوق إدنبرة، مبتهجون لسماع هذا النبأ".
وترتيب الأميرة يوجيني هو العاشر في ولاية العرش، وهي الأبنة الصغرى لثالث أبناء الملكة، الأمير آندرو وزوجته السابقة سارة فيرجسون دوقة يورك، وتزوجت يوجيني من جاك بروكسبانك في قلعة وندسور، في عام 2018.
ونشرت الأميرة يوجيني على حسابها على إنستجرام، صورة لخف صغير، وكتبت: "جاك وأنا متلهفان للغاية لعام 2021".
وسيكون المولود المنتظر التاسع في جيل أبناء الأحفاد للملكة البالغة من العمر 94 عاما.
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