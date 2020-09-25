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علاقات و مجتمع
أعلنت الفنانة الشابة مي فخري، ارتداء الحجاب وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة بصورة، مرتدية حجاب سوري، لم يظهر خصلات شعرها، مع نظارة شمسية داخل سيارتها، مُعلقة: "الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مبارك فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم الثبات".
وكانت الفنانة نشرت خلال الأشهر الماضية صورا مختلفة، تظهر من خلالها بغطاء الرأس "طرحة" دون أن تُغطي شعرها كاملًا.
وحرصت "مي" على حذف صورها الجريئة والتي كانت تظهر من خلالها بملابس مكشوفة مثل المايوه، كما عدلت "البايو" الخاص بها من ممثلة وعارضة أزياء، إلى "كانت ممثلة وعارضة أزياء والآن مجرد إنسان أقل من العادي".
يذكر أن مي فخري شاركت في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" بحكاية "براد شاي"، كما انضمت للجزء الثاني من مسلسل "هبة رجل الغراب".
كانت هذه تفاصيل خبر حذفت صورها بالمايوه.. الفنانة مي فخري ترتدي الحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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