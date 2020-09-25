حتى مع وجود التيجان.. التسوس قد يُصيب الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر مركز استعلامات الوقاية من تسوس الأسنان من أن تسوس الأسنان يمكن أيضا أن يُصيب الأسنان المغطاة بالتيجان عند خط اللثة وبين الأسنان ويدمر الأسنان على المدى الطويل.

وأوضح المركز الألماني أن تسوس التاج يظهر في البداية على حافة التاج، ويمكن بعد ذلك أن ينتقل ببطء إلى داخل السن. وإذا حدث ذلك، فعادة ما يتعين إزالة تاج الأسنان للعلاج. وعادة ما يلحق ضرر بالتاج.

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وحتى لا يصل الأمر إلى هذا الحد ينبغي إزالة طبقة البلاك جيدا مرتين على الأقل يوميا. وينبغي أيضا تنظيف الفراغات بين الأسنان يوميا باستخدام خيط تنظيف الأسنان أو فرش ما بين الأسنان.

ولتقوية سطح الأسنان، يوصي الخبراء باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وملح الطعام المفلور لمنع فقدان المعادن من مينا الأسنان.

وبشكل عام ينبغي زيارة طبيب الأسنان مرتين في السنة لإجراء فحوصات دورية.