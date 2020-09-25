كتب: هن - 12:14 ص | الجمعة 25 سبتمبر 2020

يعتبر الكشك بالجمبري، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده بطرق مختلفة. وإليك طريقة عمل كشك بالجمبري، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير كشك بالجمبري جمبري. زبادي. بصل مفروم. دقيق. حليب. Advertisements ماء. للتقديم. بصل محمر. صلصة طماطم مطبوخة. خبز محمر مثلثات. طريقة تحضير كشك بالجمبري - يخلط الدقيق مع الزبادي ويترك جانبا. - يسخن الزيت في الطاسة ثم يضاف البصل، والملح والفلفل. - يضاف الجمبري ويقلب ثم يضاف مزيج الزبادي والحليب. - أخيرا، يضاف الماء حسب الحاجة مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي. - يقدم مع الخبز المحمص، والصلصة.

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