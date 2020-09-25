الامارات | أين تذهب.. مطعم ومقهى «ليتس أورجانيك» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. مطعم ومقهى «ليتس أورجانيك» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 سبتمبر 2020

تقدم شركة Organic Farms & Let’s Organics أرقى الأطباق العضوية بنسبة 100٪ مستخدمة أجود المكونات في مطعم ومقهى Let’s Organic Restaurant الذي تم افتتاحه أخيراً في مجمع الفردوس في جميرا؛ وسيقدم المطعم المأكولات المتوسطية والإيطالية الشهية مع خيارات نباتية خالية من الغلوتين.

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ويعتبر المطعم والمقهى من بنات أفكار أحمد محمد عبدالله القاز الفلاسي - رئيس مجلس إدارة شركة Organic Farms & Let’s Organic، وقد بدأت جهوده بافتتاح المتجر متعدد الأقسام بمساحة 5000 قدم مربعة في ديسمبر 2019؛ وتمكن من جعل هذا المشروع فريداً من خلال التواصل مع أكثر من 50 ألف مزارع بشكل مباشر ومن خلال المنظمات الشريكة ومجموعة المزارعين ومجموعات المساعدة الذاتية والمنظمات غير الحكومية على المستوى الدولي.

تعمل Let’s Organic عن كثب مع حكومة الإمارات، وتتبنى الممارسات الأخلاقية والمستدامة مع دعم المزارعين والمنتجين المحليين الذين يقدمون للعملاء مجموعة متنوعة من المنتجات العضوية من المزرعة إلى المنزل. في تصميمه المستمر على إنشاء مجتمع يعتمد على المنتجات العضوي في وطنه، الإمارات؛ يستعد الفلاسي الآن لإطلاق «مقهى ومطعم Let’s Organic» 100٪، والذي سيرأسه الشيف ماركو بيرولا.

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