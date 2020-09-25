الامارات | عروض ترويجية وفعاليات عائلية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض ترويجية وفعاليات عائلية بمناسبة اليوم الوطني السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشكّل اليوم الوطني السعودي مناسبة للاحتفال في الإمارات، ويشارك سكّان دبي أجواء السعادة والبهجة مع مواطني المملكة العربية السعودية، عبر مجموعة واسعة من الأنشطة الاحتفالية والترفيهية وتجارب التسوق، التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة.

ويمكن للعائلات ومجموعات الأصدقاء الراغبين في الاحتفال بهذه المناسبة، اختيار الهدايا التي تناسب أذواقهم، والاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات والأنشطة المليئة بالمرح، في مختلف المتاجر ومراكز التسوق والمعالم والوجهات الشهيرة في دبي، حيث تقدم العشرات من العلامات التجارية الشهيرة تخفيضات متنوعة على منتجاتها التي تتنوع بين الأزياء، والعطور، والإكسسوارات، وغيرها من المنتجات، وإضافة إلى التخفيضات، تقام في دبي مجموعة من الأنشطة والفعاليات المميزة، حيث ترحب وجهة الموضة والثقافة الرائدة في منطقة القوز، «السركال أفنيو»، بالزوار ضمن مساحة «تماشي»، التي تستضيف مجموعة مميزة من الأزياء التقليدية والأعمال الفنية وغيرها، كما تقدّم الوجهة تشكيلة حصرية من الأزياء الأنيقة المُصممة خصيصاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وسيحصل المتسوقون على خصم بقيمة 750 درهماً عند إنفاق 1500 درهم في المتجر، ويمكن للزوار استكشاف الفنون العريقة لمنطقة شبه الجزيرة العربية، وكتابة الأحرف الأولى من أسمائهم بخط المسند، فضلاً عن التلذذ بأشهى أصناف القهوة وغيرها من الخيارات الشهية.

وتفتح «تماشي» أبوابها من 23 وحتى 30 سبتمبر، من الساعة 11 صباحاً وحتى السادسة مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن الثالثة عصراً حتى التاسعة مساء أيام السبت، وتغلق أبوابها أيام الجمعة.

وتدعو «سيتي ووك»، و«ذا بيتش» في «جميرا بيتش ريزيدنس»، و«لامير» المواطنين السعوديين وسكان دبي إلى استكشاف مجموعة حصرية من العروض الترويجية على مختلف المنتجات، في جميع المتاجر العائلية والوجهات الترفيهية حتى 26 سبتمبر الجاري.

Advertisements

ويشهد فندق موفنبيك غراند البستان دبي عودة السهرات العربية من «سبوت لايت» يوم 25 سبتمبر، وتناسب الفعالية الشهيرة أذواق الجمهور العربي والمقيمين في دبي والدولة من جميع الجنسيات، وتضم حفلات تحييها نخبة واسعة من الفنانين البارزين والصاعدين على حد سواء، ضمن بيئة آمنة وصحية تراعي شروط التباعد الاجتماعي. وتشمل الفعالية أُمسيات فنية لنجوم مميزين، مثل زياد برجي ومحمد خيري ونادين شمال، وتبدأ أسعار التذاكر من 500 درهم، وتشمل وجبة عشاء ومشروباً غازياً.

ويعود نادي الكوميديا الشهير «ذا لافتر فاكتوري» إلى خشبة المسرح مع عرض «إنفكتد وذ هابنس» الكوميدي الشيّق، ويضم العرض مجموعة من القصص الهزلية الطريفة التي يقدمها نجوم الكوميديا ستيفن كارلن وبيير هولنز وسالي آن-هايوارد، ويبلغ سعر التذكرة 160 درهماً، ويبدأ العرض عند الساعة 8.30 مساء.

ويمكن الاطلاع على جدول الفعاليات الكامل للعروض الترويجية والفعاليات الخاصة باليوم الوطني السعودي في دبي من خلال زيارة حساب @DSSsocial على منصات التواصل الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news