الامارات | جزيرة ياس تتزيّن بالأخضر في اليوم الوطني السعودي الـ 90

شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة ياس تتزيّن بالأخضر في اليوم الوطني السعودي الـ 90 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، باليوم الوطني السعودي الـ90، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، بإضاءة معالمها المميزة باللون الأخضر، وتنظيم عرض ألعاب نارية، لمشاركة الشعب السعودي الاحتفال بهذه المناسبة.

واستمتع زوار جزيرة ياس بمشهد إضاءة واجهة عالم فيراري أبوظبي وأفعوانية طيران الأبطال المميزة، وأفعوانية بانديت بومبر، واللؤلؤة العملاقة الشهيرة في ياس ووتروورلد، وبرج المياه في عالم وارنر براذرز أبوظبي، وواجهة «كلايم أبوظبي»، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، باللون الأخضر احتفاءً بالإنجازات التي حققتها المملكة.

وشهدت الجزيرة فعالية للألعاب النارية، جرى بثها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تأتي ضمن مواصلة جزيرة ياس جهودها الساعية إلى التواصل مع زوارها في دولة الإمارات وجميع أنحاء المنطقة.

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وأتاحت الجزيرة الفرصة لعدد محدود من الزوار للاستمتاع بالعرض من خلال الحجوزات المسبقة في مطاعم ياس مارينا، بما يتوافق مع تدابير الصحة والسلامة والتباعد الاجتماعي.

واستمتع المقيمون في دولة الإمارات بعروض حصرية مثل «الدخول المجاني لمن يرتدون الأخضر»، حيث حظي الزوار الذين يرتدون اللون الأخضر بتجربة الكارتينج المجانية في «كارت زون» بحلبة مرسى ياس. كما أطلقت الحلبة العالمية المستوى تجربة «بولاريس درفت» للاحتفال باليوم الوطني السعودي، وتضمنت مجموعات مكونة من ستة أشخاص للاستمتاع بتجربة قيادة شيقة يزينها اللون الأخضر.

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