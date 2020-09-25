الامارات | «بير جريلز».. مخيم للمستكشفين وعشاق الطبيعة على جبل جيس

شكرا لقرائتكم خبر عن «بير جريلز».. مخيم للمستكشفين وعشاق الطبيعة على جبل جيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «راك ليجر»، في رأس الخيمة، عن افتتاح «مخيم بير جريلز للمستكشفين»، الأول من نوعه في العالم، على جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، وذلك في شهر أكتوبر المقبل. ويقدم المخيم وجهة تتماشى مع تفضيلات المسافرين الجديدة للاستمتاع في مناطق خارجية في أحضان الطبيعة، والمخصصة للمجموعات الصغيرة من الزوار، مع الالتزام بكل تدابير السلامة والتباعد الاجتماعي.

وسيتم إطلاق دورات تعليم مهارات العيش في البراري لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، في شهر أكتوبر 2020 ضمن المخيم، والذي سيقدم أماكن للإقامة ضمن المخيم. وسوف يبدأ المخيم باستقبال حجوزات الإقامة عام 2021، ويوفر للزوار 20 حاوية شحن (مقصورة)، تمت إعادة تدويرها وتصميمها لتوفر احتياجات الإقامة الأساسية، وتثري تجربة عشاق المغامرات الجبلية.

ويتمتع بير جريلز بشهرة عالمية، كإحدى أبرز الشخصيات المعروفة في مجال العيش بالبرية والمغامرات الخارجية، خصوصاً عبر برامجه التلفزيونية الناجحة، وانضم إليه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والكثير من مشاهير هوليوود.

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ويتضمن المخيم، الذي سيبدأ باستقبال حجوزات الإقامة مطلع العام المقبل، 20 مقصورة تتسع كل منها لثلاثة أشخاص، وتقوم على أساس الخدمة الذاتية، وتتضمن مناطق مخصصة للشواء وشرفة خارجية لتحضير الوجبات، لتلبي بذلك تطلعات الراغبين بعيش تجربة حقيقية والاسترخاء في أحضان الطبيعة.

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