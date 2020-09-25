الامارات | أين تذهب.. «ملك الطاووق».. في واحة دبي للسيليكون

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «ملك الطاووق».. في واحة دبي للسيليكون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 سبتمبر 2020

افتتح مطعم ملك الطاووق، سلسلة مطاعم الوجبات السريعة اللبنانية الشهيرة، فرعه الرابع في سوق إكسترا في واحة دبي للسيليكون.

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وقد تم تقديم علامة «ملك الطاووق» في الإمارات مطلع هذا العام بثلاثة فروع في شارع حصة وموتور سيتي وباي أفينيو في الخليج التجاري. وتهدف السلسلة إلى توسيع العلامة التجارية في مختلف أنحاء الدولة من خلال افتتاح فرع جديد في «متاجر» الجرينة في إمارة الشارقة، ووحدة توصيل في العاصمة أبوظبي في الأشهر القادمة.

وتأسست سلسلة «ملك الطاووق» في لبنان عام 1996، ولديها الآن أكثر من 40 فرعاً في لبنان وأربعة فروع في الإمارات. وتقدم أفضل ساندويشات الطاووق، وخيارات متنوعة من البرغر والاطباق المميزة. وتشتهر هذه العلامة بسندويشات الطاووق الكلاسيكية الكبيرة الحجم التي تقدم بالخبز اللبناني الطازج مع خيارات واسعة من الطلبات الجانبية.

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