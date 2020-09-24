زيادة مصروفات المدارس الخاصة يغضب أولياء الأمور: "فين رقابة الوزارة؟"

ماما

مشاكل عدة تواجه أولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي، مأساة تعيش فيها الأمهات تبحثن عن حلول لأزمات وضعت أمامهن، بداية من ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة وانتها بتعجيل دخول المدارس قبل الميعاد المقرر من وزارة التربية والتعليم.

ولية أمر: الدراسة هتبدأ يوم 10\4 قبل كل المدارس

أزمة من نوع مختلف تواجه أولياء أمور مدرسة خاصة بمنطقة الهرم، وهى تعجيل عودة الطلاب للمدارس قبل الميعاد المحدد من وزارة التعليم، وفي ذلك تقول "دعاء.و"، ولية أمر طالبة بالصف الثاني الاعدادي، "إدارة المدرسة نزلت منشور إن الدراسة هتبدأ يوم 4 الشهر الجاي، وده مش المعاد الرسمي، بالإضافة أن الطلبة في كل المراحل هتنزل كل يوم المدرسة على فترتين صباحية ومسائية".

وأضافت اثناء حديثها لـ "هُن"، "والمصاريف زادت السنة دي 4000 ترم أول، يعنى زيادة ألف جنيه، محتاجين تدخل من الوزارة لوقف القرارت دي لأن اي شكوى مننا أولادنا هيتأذوا، بالإضافة أن النسبة اللي حددتها الوزارة 25% مصاريف الباصات المدرسة مرجعتش حاجة".

لم تختلف شكوى "منى. أ"، ولية أمر طالبان بالمرحلة الابتدائية والاعدادية، بعد فرض زيادة الف جنيه على المصروفات بالإضافة إلى تعجيل دخول الطلبة في ميعاد مخالف لميعاد الوزارة المقرر، "فين الرقابة على المدارس دي إزاي ندخل بدري عن ميعاد دخول المدارس".

ولية أمر: زيادة المصاريف 6 آلاف جنيه

لم تتوقف مشكلة المصاريف على المدرسة الأولى فقط، حيث ظهرت نفس المشكلة مع زيادة أكبر في مدرسة أخرى في منطقة فيصل، حيث تقول "منار.س"، ولية أمر: "المصروفات زادت 6 آلاف جنيه عن مصاريف السنة اللى فاتت ومنزلين ورقة مختومة من الإدارة التعليمية والرقابة الإدارية بالزيادة دي ولكن على موقع الوزارة المصروفات زادت 4 آلاف جنيها واحنا، كأولياء أمور مش عارفين نعمل ايه، وفعلا محتاجين المساعدة".

Advertisements

زيادة لم يتوقعها أولياء أمور مدرسة ثالثة بمنطقة المعادي، وخاصة في ظل أزمة كورونا بعد زيادة مصروفات المدرسة ألف جنيه عن العام الماضي، حيث تقول "نادية.ط": "المصاريف كانت 5300 بقت 6300 وإحنا خارجين من ظروف صعبة المفروض المصاريف تقل مش تزيد وخاصة أن الطلبة مش هيروحوا المدرسة كل يوم، محتاجين تدخل من المسؤولين لمنع زيادة المصروفات".

وتابعت: "عبء كبير علينا مش بس المصاريف وكمان ضرورة الاشتراك في النت علشان المذاكرة أونلاين، اللي عنده اكتر من ابن يعمل ايه ويجيب منين المصاريف المبالغ فيها".