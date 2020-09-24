10 عادات يومية تُغير حياتك للأفضل.. اعرفها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من العادات التي تساعدنا عند القيام بها يوميا إلى تحسين الإنتاجية والحفاظ على صحتنا وتغيير حياتنا للأفضل، نذكرها لكم حسب ما جاء في موقع "zenfir".

1- حافظي على وجهك نظيفا ليلا ونهارا:

يمكنك الحفاظ على نظافة وجهك ليلا ونهارا باتباع روتين منتظم للعناية بالبشرة، من خلال اختيار صابون جيد لغسل وجهك بجانب المرطبات، ما يؤدي إلى الحصول على بشرتك صافية وصحية.

2- تناول المزيد من الماء:

شرب الماء مهم جدا لجسمك وبشرتك، ومن الأفضل على الأقل تناول 8 أكواب من الماء كل يوم.

3- افعل شيئا نشطا:

حتى لو كنت مشغولا جدا بالعمل، فحاول تخصيص بعض الدقائق لصالح جسمك، وحاول كل يوم قضاء بعض الدقائق في محاولة المشي لمسافة قصيرة أو القيام ببعض تمارين في الصباح.

4- شاهد أو اقرأ الأخبار:

من المهم البقاء على اطلاع ومواكبة آخر المستجدات في العالم، بغض النظر عن آرائك السياسية، فإن الأشياء التي تحدث في العالم تؤثر علينا جميعا اليوم وفي المستقبل، لذا حاول مشاهدة أخبارك على التلفزيون أو حاول قراءة ما يحدث من الجريدة أو من هاتفك الذكي فقط.

5- تنظيف أسنانك:

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تنظيف أسنانك بالفرشاة لا يساعد على التخلص من كل شيء، لذا حاول تنظيف أسنانك بالخيط كل يوم، وقد يساعد ذلك في حمايتك من تسوس الأسنان ويبقيك أصغر سنا وأكثر صحة.

6- فتح النوافذ:

يؤدي الحصول على بعض الهواء النقي والضوء في منزلك، إلى إيقاظك وجعلك تشعر بالراحة.

7- تناول ماء الليمون الساخن على العشاء:

إذا كنت تبحث عن نوم أفضل وجهاز مناعي متوازن وطرد السموم، بالإضافة إلى أن هذا يساعد أيضا في عملية الهضم.

8- تأمل لمدة 15 دقيقة:

العثور على مكان هادئ للجلوس والتأمل قبل بدأ يومك، هذا سيجعلك تشعر بالراحة والاسترخاء، لذا حاول أن تضيء بعض الشموع، وارتداء بعض الملابس المريحة ثم الجلوس أو الاستلقاء على سريرك والاسترخاء والتنفس بعمق.

9- القراءة:

حاول قراءة كتابك أو قصتك المفضلة، لأن هذا يساعد على تحفيز عقلك ومن ثم تعرف أيضا ما يحدث في العالم حولك.

10- تناول وجبة صحية:

اتبع نظاما غذائيا صحيا يوميا عن طريق تناول الكثير من الخضار والفواكه وكذلك شرب الكثير من الماء للبقاء رطبا، وكل هذه الخضار والفواكه سوف تغذيك وتجعلك أكثر صحة.