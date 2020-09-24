ماذا يحدث في الجسم عند التوقف عن شرب الماء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن:
تعد المياه من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم للحفاظ على حالته الصحية، وكفاءة أداء الأعضاء الحيوية، ومع قلة شرب الماء قد يتعرض الجسم للإصابة بالجفاف، كما أنه قد لن يتمكن من البقاء على قيد الحياة.
وتأثير قلة شرب الماء لا يظهر بشكل مباشر، وإنما يستطيع الفرد البقاء على قيد الحياة فترة ما، فإلى متى يمكن البقاء بدون شرب الماء، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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