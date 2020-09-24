منها سم النحل وحليب الماعز.. 5 أشياء غريبة تجعل بشرتك نضرة ولامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

هناك العديد من الأشياء التي لا يخطر ببالنا أنها يمكن أن تعالج البشرة أو تجعلها نضرة ولامعة.

نشر موقع "style craze" أكثر 5 أشياء غريبة يمكن أن تعالج البشرة طبيعيا دون تدخل المواد الكيميائية.

1- سم النحل:

اعتمدت الفتيات مؤخرا على استخدام مادة البوتكس لتوحيد لون البشرة والتخلص من التجاعيد، وهي مادة يمكن استبدالها بسم النحل لما له من خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفطريات والالتهابات والميكروبات، بالإضافة إلى أنه مضاد للتجاعيد، ويعمل على نضارة ونعومة البشرة، حيث إنه يرخي عضلات الوجه ويحفز إنتاج الإيلاستين والكولاجين.

هناك العديد من المنتجات التي يدخل في تكوينها سم النحل المعقم، وهو فعال جدا ويستخدمه العديد من المشاهير، منها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون لذا تبدو بشرتها خالية من العيوب.

2- القرع:

يدخل القرع كعنصر في منتجات العناية بالبشرة؛ فهو غني بفيتامينات "ب" و"ھ" و"ج" وبيتا كاروتين التي تتحول في الجسم إلى فيتامين "أ" وهي موجودة في الفواكه والخضراوات وخاصة البرتقالية اللون.

ويحتوي القرع على حمض الفوليك والنياسين الذي ينعش الجلد، ويخلص البشرة من الخلايا الميتة، لذا حاول إدخاله في نظامك الغذائي أو ضعه على وجهك كقناع.

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3- الحُب:

عندما يحب الشخص من قلبه ويكون سعيدا في حياته ستجد بشرته شابة ومتوهجة، لأن جسمك يفرز الأوكسيتوسين وهو هرمون الحب الذي يقلل من مستويات التوتر ويخفف الالتهاب في الجسم كله.

4- حليب الماعز:

استخدام حليب الماعز على البشرة يعزز من جمالها ونضارتها، إذ إنه يحتوي على أحماض الكابريليك وألفا هيدروكسي التي تساعد في التخلص من طبقات الجلد القديمة المتعبة.

ويمكن وضعه على الوجه مباشرة، واستخدام الصابونة المصنوعة منه عند غسل البشرة، فهي تحمي من سرطان الجلد وتكافح شيخوخة الجلد المبكرة.

5- البكتيريا:

بكتيريا البروبيوتيك الموجودة في الفواكه والخضروات وموجودة في المتاجر على هيئة بودرة تشبه الخميرة.

تعمل البروبيوتيك على تقليل الالتهابات في الجسم وتمنع طهور حب الشباب، واحمرار الجلد

ويمكن تناول هذه البكتيريا في الخضروات والفاكهة والزبادي والأطعمة المخمرة فهي تحسن من ملمس البشرة وتمنحها لمعان طبيعي.