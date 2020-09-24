منها التشنجات العضلية.. 7 علامات تكشف نقص الكالسيوم في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
تتعدد الفوائد التي يقدمها الكالسيوم للصحة إذ يساهم في تعزيز صحة العظام والأسنان، يمتد تأثيره إلى ضغط الدم وصحة القلب ووزن الجسم والوقاية من السرطان، خاصة أنه يعتبر معدنًا ضروريًا لا يستطيع الجسم إنتاجه بمفرده، بل يحصل عليه من خلال المصادر الغذائية.
وعند نقص نسبة الكالسيوم في الجسم يعاني الشخص من عدة أعراض، وللتعرف عليها اضغط هنا.
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