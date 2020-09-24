للأمهات: 9 منتجات احذري شراءها لرضيعك.. قد تسبب الإصابة أو الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هناك اعتقاد سائد مفاده أن كل المنتجات المتاحة في الأسواق آمنة، وهذا غير صحيح بالمرة، لذا يجب أن يتوخى الوالدان الحذر، فحتى المنتجات التي تحمل علامات الماركات الشهيرة قد تسبب الإصابة أو الوفاة.

وفي التقرير نرصد لكم هذه المنتجات التي يجدر بكم عدم شرائها، حرصاً على سلامة أطفالكم أولاً، وتوفيراً لما في جيوبكم ثانياً، وفق ما نقل موقع "برايد سايد" الأمريكي.

1. مصدات سرير الأطفال

يظن الوالدان أن وضع مصدات السرير سيحمي رأس الطفل من الاصطدام بقضبان السرير، لكنها في الواقع قد تشكل خطراً داهماً على حياته.

وقد حذر الخبراء من خطورتها، وكونها تزيد احتمالات حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ جراء الاختناق.

وحتى "مصدات السرير المسامية" قد تسبب اختناق الطفل، ولهذا يُنصح بعدم استخدام أي من هذه المنتجات لأنها قد تغطي وجه الرضيع الذي قد لا يستطيع التخلص منها.

2. حمالات (شيّالة) الأطفال ضيقة القاعدة

هذا المنتج رائع من حيث تعزيز ارتباط الطفل بوالديه ورعايتهما له، لكن في أغلب حمالات الأطفال يكون جسم الرضيع في وضعية غير صحية مطلقاً؛ إذ تكون ساقا الرضيع مفرودتين باستقامة، مع شد الركبتين والفخذين، ما يؤدي إلى قدر كبير من الضغط على العمود الفقري، ويزيد من احتمال خلع مفصل الورك، وتزداد خطورة هذه الحمالات أكثر، لدى الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.

ونحن ندرك أهمية حمل الوالدين للطفل وفوائده النفسية العديدة بالنسبة إليهم جميعاً، لذا ننصحك بشراء حمالة أطفال ذات قاعدة عريضة، وهكذا يستطيع الرضيع أن يجلس بداخلها بوضعية مريحة للساقين لا تسبب له أي ضرر.

3. مشايات الأطفال

عندما يبدأ الطفل الصغير بالحبو في كل مكان بالمنزل، قد يستسلم الوالدان لإغراء شراء مشاية أطفال. لكن هل تعلم أنها محظورة قانوناً في بعض الدول مثل كندا؟

حسناً، هناك أسباب وجيهة لذلك؛ هذه المشايات تتيح للصغار الوقوف والمشي قبل أن تنمو عضلاتهم بما يكفي لتتحمل ذلك، كما أنها قد تسبب الحوادث كأن ينقلب الطفل منها أو يسقط بها على الدرج.

وأشار الأطباء إلى أنهم لاحظوا تأخر النمو لدى الأطفال الذين كانوا يُتركون داخل المشايات لفترات طويلة، والسبب في ذلك يعود إلى عدم قضائهم وقتاً كافياً على الأرض، ما حرمهم من تطوير مهاراتهم والتفاعل مع البيئة من حولهم بحرية أكبر.

4. مقعد استحمام الرضع

ثلث حالات غرق الأطفال دون السنتين، يعود سببها إلى مقعد الاستحمام؛ فهناك اعتقاد خاطئ لدى بعض الآباء والأمهات أن هذا المقعد آمن لترك الطفل عليه.

وهذا الإحساس الزائف بالأمان قد يجعلهم يغفلون عن مراقبة الطفل باستمرار، بينما هو في الحقيقة معرض لخطر الانزلاق من المقعد والغرق في الماء.

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5. سرير أطفال بحاجز متحرك

يقضي الأطفال وقتاً طويلاً في أسرتهم؛ لذا يجب التأكد من سلامتهم هناك. ويتجنب الآباء والأمهات المتمرسون شراء سرير أطفال بحواجز متحركة، لأنها قد تنزلق من مسارها بكل بساطة؛ تاركة فجوة بينها وبين المرتبة؛ ما يعرض الطفل لخطر الإصابة والاختناق.

لكن الوقاية من حدوث هذا من أسهل ما يكون: ما عليكم سوى اختيار سرير أطفال عادي بدون حواجز متحركة.

6. وسائد وبطاطين للرضع

علاوة على أن الوسادة قد تسد أنف الرضيع وفمه وتعيق تنفسه، ينبغي للوالدين أن يعرفا أن الرضع ليسوا بحاجة للوسائد إطلاقاً.

لا يحتاج الأطفال الأصغر من عامين للوسائد، لأن أكتافهم تكون صغيرة مقارنة مع حجم رؤوسهم.

7. حمالات أطفال تعلق على الرقبة

هناك أشكال عديدة من حمالات الأطفال المتاحة في الأسواق، وكل الشركات المصنعة لها تدعي أن منتجاتها مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات الرضيع.

لكن تذكر أن حمالات الأطفال التي تعلق على الرقبة تعرض الرضيع لخطر الاختناق؛ إذ أنه لا يستطيع أن يمدد جسمه بحرية داخلها، ويكون ذقنه منخفضاً تجاه صدره غالباً، وهو ما يعيق تنفسه.

ويحذر الخبراء من أن حمالات الأطفال بكافة أنواعها تمثل خطرًا محتملاً على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 أشهر، لأن عضلات العنق لديهم لا تكون قوية بما يكفي. وإذا كان هناك شيء يغطي أنف الرضيع أو فمه، فلن يستطيع الحركة وقد يتعرض للاختناق.

8. كرسي هزاز للأطفال

يبذل الوالدان جهداً كبيراً في سبيل أن يحظى أطفالهم بنومٍ مريح، ولا يدخرون في ذلك جهداً لأنها طريقتهما الوحيدة للحصول على فترة راحة مؤقتة من مهمة رعاية الصغير المضنية.

وقد تبين أن الكراسي الهزازة لا تساعد الرضع على النوم بصورة أفضل، كما تشير نتائج الأبحاث إلى أن نوم الرضع على سطح غير مستو يعرضهم لخطر الاختناق.

9. عوامات الرقبة

تعد السباحة من الأنشطة الرائعة والمفيدة للصغار، وليسوا بحاجة لأي تجهيزات خاصة لممارستها. وقد صُنعت عوامات الرقبة في الأصل من أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كانت تستعمل أحياناً من باب الاستجمام والتسلية.

لكننا ننصح الوالدين بعدم شرائها لأنها تعيق حركة الطفل في الماء، وتجعله يطفو على الماء فحسب دون مجهود. لكن الأسوأ هو أنها قد تنثقب أو قد تنزلق رأس الرضيع من خلالها فيحدث ما لا تحمد عقباه.