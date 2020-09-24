شاهدي قناع الـ Covidisor آخر صيحات الموضة بزمن الكورونا!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - انطلاق عروض الأزياء العالمية لأسابيع الموضة لربيع 2021، في ظل أزمة الكورونا، جعلتنا نشاهد بعض الصيحات الغريبة والمثيرة، خلال أزياء الشارع، تحديدًا بأسبوع الموضة بنيويورك.

ولأن عالم الموضة ليس له حدود في الإبداع والابتكار، حتى بالتصاميم والقطع الغريبة، فمنذ تفشي وباء الكورونا، وأصبحت الماسكات الواقية جزءًا أساسيًا بإطلالة الصبايا، والتي تتفنن الكثير من دور الأزياء العالمية والمحلية، في إنتاج موديلات عصرية ومختلفة، كتجارة منفردة بذاتها في ظل الأزمة، وبالوقت عينه تواكب الموضة العصرية.وفي الحقيقة، كان قناع Covidisor، الذي ظهر مؤخرًا هو الأغرب على الإطلاق، بين الماسكات المختلفة، وهو عبارة عن بلورة زجاجية شفافة، بها فلاتر، ترتديها الصبايا؛ لحمايتهن بالكامل من أي فيروسات، ولسهولة التواصل مع الآخرين، دون الحاجة لإخفاء وجوههن.

https://www.instagram.com/p/CFXWl5Fgl2J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CFXWl5Fgl2J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CFXWl5Fgl2J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Sep 20, 2020 at 9:22am PDT

واعتمدت قناع الـCovidisor الفاشينيستا العالمية ميشيل مادونا Michelle Madonna، لإطلالة خاطفة للأنظار، لأزياء الشارع خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وبدت مرتاحة للغاية، ولم يعيق ذلك أناقتها.

ولكن شبّه البعض هذا القناع بالشخصيات الشريرة التي يصنعها الفنان Tim Burton، وآخرون علّقوا بأن هذا القناع يبدو وكأن صاحبه ذاهب في رحلة إلى المريخ؛ لأنه يشبه إلى حد كبير الخوذة التي يرتديها رواد الفضاء.

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View this post on Instagram A post shared by Covidisor (@covidisor) on Sep 18, 2020 at 2:45pm PDT

ولم تكن ميشيل مادونا هي الأولى بارتداء قناع الكوفيديسور، فقد سبقتها النجمة العالمية ليدي غاغا؛ بارتداء هذا القناع لكن دون وجود فلاتر، خلال حفل توزيع جوائز MTV Video Music، والغريب أنها نسّقت هذا القناع مع فستان مستوحى بالفعل من بدلة رواد الفضاء.

الليدي غاغا بقناع البلورة الزجاجية عبر حسابها على انستغرام

الجدير بالذكر أن هذا القناع يحمل اسم الشركة المنتجة عينه، ويحتوي على 3 فلاتر مختلفة للوقاية من كوفيد 19، بالإضافة إلى سهولة التحدث من خلال البلورة؛ إذ مزود بخاصية التحدث من الحجاب الحاجز Speaking diaphragm، ومروحة خاصة للتهوية، وكذلك بطارية وشاحن خاص، وموصل للشرب، ويبلغ سعر هذا الماسك 245 دولارًا أمريكيًا.

وتقول الشركة المنتجة Covidisor إن هذا القناع صُمم على أيدي متخصصين؛ لكي يساعد الأشخاص على التواصل والذهاب إلى أشغالهم، وممارسة حياتهم بكل سهولة خلال أزمة كوفيد 19.

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