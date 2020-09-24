كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - على الرغم من القواعد الاحترازية التي فرضتها أزمة الكورونا، فإننا شاهدنا أمس بداية حافلة لليوم الأول من أسبوع الموضة في ميلانو، لربيع وصيف 2021، لاسيّما بوجود أكثر من ماركة عالمية تقدم عروضها الواقعية، بمدينة بميلانو الساحرة، كعروض Fendi فيندي، وN°21، و ALBERTA FERRETTI ألبيرتا فيرتي، وDOLCE & GABBANA دولتشي آند غابانا، وصولًا لـBLUMARINE، بالإضافة بالطبع للعروض الافتراضية التي أُقيمت أونلاين.

الفساتين الناعمة مع الإكسسوارات العصرية من فيندي

سيطرت الألوان الناعمة، كالأبيض والنود البيج والباستيل، على مجموعة فيندي Fendi، لربيع وصيف 2021، لمزيج غريب اعتمدته المديرة الإبداعية للدار Silvia Venturini؛ يجمع بين البساطة والفخامة، لتترك بصمة غير تقليدية بعرضها الأخير في الدار، قبل أن تترك منصبها.

وعبّرت سيلفيا بهذه المجموعة عن قوة وجمال المرأة، بالتركيز على قماش الكتان المصري، الذي يتميز بالنعومة، لكنه ينتمي للطبقة الراقية في الوقت نفسه، بالإضافة إلى مشاركة كثير من العارضات صاحبات القوام الممتلئ مثل آشلي غراهام؛ لتوضح أكثر فكرة المجموعة.

وقد استوحت سيلفيا إكسسوارات المجموعة كالحقائب، من أزمة الكورونا، التي أعادتنا للخروج إلى المتنزهات العامة، بعيدًا عن الأماكن المغلقة.

شاهدنا بالمجموعة الكثير من التصاميم اللافتة؛ كالبدل الكلاسيكية البسيطة من الكتان المصري، الذي يعبر عن تواصل الأجيال مع خلفية تاريخية، فضلًا عن الفساتين بالتطريزات الإنجليزية البارزة، وإكسسوارات تعود بنا لفترات زمنية مختلفة مثل فترة الستينات، وهو ما أوضحته مديرة الدار الحالية؛ عندما قالت عن هذه المجموعة: "أردت أن أتصل بالماضي".

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أجواء التسعينات مع لمسات هادئة بعروض Alberta Ferretti

ولننتقل إلى باحة Castello Sforzesco بمدينة ميلانو، في الهواء الطلق، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، خلال نهار دافئ ومشمس في آخر يوم رسمي من الصيف، لنشاهد واحدًا من العروض الرائعة لدار Alberta Ferretti، التي تميزت بالرومانسية الحالمة، التي توحي بشعور الاسترخاء في النفس، ومستوحاة من أجواء التنزه بفترة الثمانينيات، حيث العودة للطبيعة لكنها لا تخلو من الصخب، إذ قالت فيرتي Ferretti إن "الرومانسية هي مظهر من مظاهر القوة، وليس الضعف"، وهي العبارة التي تفكر في طبعها على قمصانها الفترات القادمة.

لاحظنا كم كانت لدرجات البيج وألوان النود سيطرة قوية على المجموعة، سواء للفساتين أو البدل العصرية، والتي تميزت غالبيتها بالمقاسات الواسعة، التي تمنح الصبايا شعورًا رائعًا بالثقة والراحة كذلك، مع لمسات الأكمام المنفوخة التي كانت إحدى القصّات الأساسية التي اشتهرت بها تلك الفترة.

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أجواء مدينة صقليى المبهجة تسيطر على عروض Dolce & Gabbana

في المقابل، أبهرتنا دار Dolce & Gabbana دولتشي آند غابانا بهذا العرض الرائع بالميتربول، باستخدام ديكورات مميزة للألوان والطباعات على الجدران؛ لتتناغم مع تصاميم المجموعة المستوحاة من أجواء البهجة بمدينة صقلية، للقطع ذات الدرجات الزاهية والفاقعة، وكذلك الخامات الفخمة التي عودتنا عليها الدار؛ كالديباج، والشيفون، والجورجيت، والقطن، وغيرها.

وأعادتنا الدار إلى فترات زمنية مختلفة كأجواء التسعينات؛ باختيار فساتين الساعة الرملية، ونقوشات البولكا دوت، ورقعات الشطرنج، ورسومات الورود، التي لطالما تميزت بها الدار.

وأوضحت كل من Domenico Dolce وStefano Gabbana أن هذه المجموعة تعبر عن الوحدة والتكاتف لفريق العمل، في ظل أزمة الكورونا، وهو ما يظهر جليًا بكل قطعة منفردة بذاتها.

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اللون الأبيض يسيطر على عروض No. 21

أما بعروض No. 21، فشاهدنا أيضًا أن اللون الأبيض قد غلب على المشهد، للجاكيت البليزر، والتنورات الشراشيب؛ لأجواء تجمع بين الكلاسيك والكاجوال، عبّرت بها الدار عن أسلوب حالم للمجموعة، بالإضافة إلى المعاطف الصيفية باللون الجليدي، التي تضفي أجواء باردة بالصيف، مع تطريزات لامعة، أضافت لمسة خاصة كلاسيكية.

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