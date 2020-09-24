كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - ترغب معظم الفتيات اعتماد المكياج السموكي في الحفلات ، على الرغم من كونه إحدى الصيحات الرائجة منذ سنوات، والذي يضفي على من يعتمده أناقة وجاذبية.

ويمكن اعتماد المكياج السموكي بعدة طرق، سواء مع ظلال العيون الملون أو الجليتر أو غيره.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على طريقة عمل مكياج عيون سموكي مع جليتر بالخطوات. الصور من انستقرام.



أولا: الأدوات المستخدمة في تطبيق مكياج عيون سموكي مع جليتر

مكياج عيون سموكي مع جليتر



- برايمر

- كريم الأساس المناسب لبشرتك.

- كونسيلر.

- ظلال عيون باللون الأسود.

- ظلال عيون جليتر ذهبي أو برونزي أو فضي.

- ظلال عيون باللون الأبيض.

- الكحل السائل الأسود أو الآيلاينر.

- بلاشر.

- ماسكرا سوداء داكنة، ويمكن استبدالها بالرموش الصناعية.

- قلم أو بودرة تحديد الحواجب.

- أحمر شفاه يناسب لون الجليتر.

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ثانيا: خطوات تطبيق مكياج عيون سموكي مع جليتر

مكياج عيون سموكي مع جليتر

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إذا اقترب موعد زفافك، وتريدين اعتماد مكياج عيون سموكي، يمكنك تطبيقه مع الجليتر، فهو من صيحات المكياج المثالية لدى الكثير من الفتيات.

قبل تطبيق المكياج السموكي مع الجليتر؛ يمكنك اتباع عدة خطوات أولية لضمان بقائه لأطول فترة ممكنة.

- احرصي على تنظيف بشرتك بالماء والغسول المناسب لها، وتجفيفها جيدا.

- ضعي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، كتمهيد لوضع المكياج، وضمان ثباته لأطول وقت، والانتظار بضع دقائق، للتأكد من امتصاص البشرة له.

- طبقي كريم الأساس المناسب لبشرتك، ويفضل اختياره بنفس درجة بشرتك أو أغمق قليلا، واحرصي على توزيعه جيدا بكامل الوجه والرقبة لتوحيد اللون بالكامل، وإخفاء أي شوائب أو تصبغات موجودة.

- ضعي الكونسيلر المناسب لك، ووزعيه جيدا لإخفاء الهالات السوداء التي تحيط منطقة العين، ويمكنك تطبيقه أيضا على البقع الداكنة التي قد تتواجد على الوجه أو الرقبة.



- طبقي ظلال العيون الجليتر حسب رغبتك، ويفضل اختياره ليتناسب مع درجة بشرتك، وتوزيعه جيدا على منطقة الجفن العلوي، وكذلك على طية الجفن، ومن ثم إضافة ظلال العيون الأسود بزاوية العين الخارجية ودمجه بفرشاة مع الجليتر بلطف، ليمنحك جاذبية وسحرا خاصا.

- طبقي ظلال العيون الأبيض على الجفن الثابت أسفل خط الحاجب مباشرة.

- ارسمي عينيك من الأعلى في خط رفيع ابتداء من زاوية العين الداخلية ويزداد سمكه تدريجيا حتى يصل لخارج العين، وذلك باستخدام الآيلاينر.

- ارسمي حواجبك بقلم أو بودرة تحديد الحواجب؛ لتضفي على منطقة العين جمالا.

- طبقي الماسكرا السوداء الداكنة لتكثيف رموشك، ويمكنك استبدالها بالرموش الصناعية.

- ضعي البلاشر بدرجة تناسب لون بشرتك وكذلك درجة الجليتر، ووزعيه على خدودك بلطف شديد.

- ضعي أحمر شفاه بلون يناسب الجليتر، لتظهرين بشكل جذاب وأنيق.

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