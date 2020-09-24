زيت الزيتون لبشرة حريرية ومشرقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - يحتوي زيت الزيتون على عناصر غذائية لا تعود بالفائدة على الجسم فحسب، إنما تساعد أيضا في مجال العناية بالبشرة والشعر. وفي ما يتعلّق بالبشرة تحديداً، يساعد هذا الزيت السحري في ترطيب الجلد من الأعماق وتعزيز مرونته بفضل احتوائه على الفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تحارب علامات الشيخوخة المبكرة وتعزّز تجدّد خلايا البشرة.



ماسكات طبيعية من زيت الزيتون



1. ماسك الزيتون والطين للبشرة الدهنية

ماسك الزيتون والطين



تعاني البشرة الدهنية من فرط في الإفرازات الدهنية، يُسبّب انسداد مسامها وظهور الحبوب على سطحها. لتحضير هذا القناع أنت بحاجة إلى ملعقة من الطين وملعقتين من زيت الزيتون. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على معجون متماسك، تستخدميه قناعاً على بشرتك لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.



2. ماسك زيت الزيتون والأفوكادو لتغذية البشرة

ماسك زيت الزيتون والأفوكادو



يعمل هذا الخليط على تغذية البشرة من الأعماق ومنحها النضارة التي تحتاج إليها. اهرسي حبة أفوكادو ناضجة وأضيفي إليها نصف فنجان من زيت الزيتون وامزجيهما جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة. ضعي العجينة على وجهك مع محيط العينين واتركيه لمدة نصف ساعة قبل غسل الوجه بالكامل بالماء الفاتر والصابون البلدي.

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3. ماسك زيت الزيتون والعسل لترطيب البشرة

ماسك زيت الزيتون والعسل



من المعروف عن العسل فوائده الكثيرة على البشرة. ضعي في وعاء نظيف نصف فنجان من زيت الزيتون وأضيفي إليه ملعقة من العسل وملعقة من الطحين. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة تضعينها على كامل الوجه لمدة نصف ساعة. اغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي وستحصلين على بشرة ناعمة وحريرية الملمس.



4. ماسك زيت الزيتون والموز لترطيب البشرة

ماسك زيت الزيتون والموز



يحتوي الموز على مكوّنات طبيعية تساعد في ترطيب البشرة وزيادة مرونتها. لتحضير هذا الماسك أنت بحاجة إلى نصف كوب من زيت الزيتون ونصف حبة خيار ونصف موزة. اهرسي الموز والخيار جيداً وأضيفي إليها كمية زيت الزيتون وامزجي المكوّنات حتى تحصلي على عجينة لزجة تستخدمينها قناعاً على كامل الوجه لمدة نصف ساعة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر والصابون البلدي للتخلّص من بقايا القناع.

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