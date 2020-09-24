الحنة البيضاء للبشرة فوائد من الضروري معرفتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - الحنة البيضاء هي مزيج من كريم لاصق أو مادة تجميلية أو مادة لاصقة طبية مماثلة آمنة للبشرة، والميكا البيضاء أو غيرها من الصبغات الآمنة على الجلد، وتتميز بلمعة فاخرة وآمنة تماما على البشرة.

ربما لعقد أو أكثر ويستخدم فنانو الحنة هذه المواد، لإشباع الرغبة في عمل فن جميل على الجلد بلون آخر غير لون الحنة الطبيعي من البني المائل للإحمرار.

وللحنة البيضاء فوائد عديدة للبشرة، وأصبحت معظم النساء تعتمد عليها للتخلص من المشكلات التي تواجههن، من حب الشباب والبثور والبقع الداكنة، وغيرها.

فوائد الحنة البيضاء للبشرة

فوائد الحنة البيضاء للبشرة



للحنة البيضاء فوائد صحية عديدة للبشرة، وهي:

- تساعد الحنة البيضاء في توحيد لون البشرة.

- تمنح مظهرا جماليا رائعا للبشرة، ويعطيها رطوبة ونعومة فائقة.

- تلعب الحنة البيضاء دورا كبيرا في تفتيح الجلد، وتحديدا المناطق الداكنة بالجسم.

- تسهم الحنة البيضاء في إزالة السموم والأوساخ المترسخة بالبشرة.

- تخلص البشرة من الدهون الزائدة والمتراكمة، نظرا لاحتوائها على أعشاب تعمل على تنقية المسام الموجودة بها.

- تحد من ظهور علامات التقدم في السن كالتجاعيد والخطوط البيضاء على البشرة، وتمنع ترهلها.

- تزيل خلايا الجلد الميتة، والحبوب والبثور الموجودة بالبشرة.

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خلطات من الحنة البيضاء للبشرة

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الخلطة الأولى: الحنة البيضاء وزيت الزيتون



امزجي ربع كوب من الحنة البيضاء مع ربع كوب من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي، وضعيهم على بشرتك لمدة 40 دقيقة حتى يجف الخليط، ثم اغسليه بالماء الفاتر.



الخلطة الثانية: الحنة البيضاء ولبن الزبادي



امزجي ربع كوب من الحناء البيضاء مع ملعقتين كبيرتين من لبن الزبادي وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وضعي الخليط على بشرتك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه جيدا بالماء، واحرصي على ترطيب البشرة جيدا.



الخلطة الثالثة: الحنة البيضاء وماء الورد



امزجي كوب من الحنة البيضاء مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد وربع كوب من زيت اللوز، وضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة ساعة، ومن بعدها اغسليه بالماء الفاتر.

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