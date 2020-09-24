ما هي عطور خريف وشتاء 2020 الأكثر شعبيةً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - دائماً ما يكون تبديل العطر مع كل موسم فكرة جيدة، لأن العطور العالمية في معظمها، تصمّم خصيصاً لاستحضار حالة مزاجية إيجابية في الأوقات كافة. ومع اقتراب خريف وشتاء 2020، جمعنا لك مجموعة رائعة من العطور النسائية التي ستكون الأكثر شعبية ورواجاً خلال الأيام المقبلة، لتختاري من بينها ما يناسبك، بدءاً من العطور الزهرية وصولاً الى الى العطور الدافئة والحارة والترابية...



Huda Beauty Kayali Deja Vu White Flower

Huda Beauty Kayali Deja Vu White Flower

إنه عطر زهري راق يجمع بين نغمات الأزهار البيضاء مثل الغاردينيا والياسمين الى جانب الفانيليا وخشب الصندل، وهو عطر شتوي ذو رائحة رائعة، حيث أن استخدام رشة منه فقط يجعل رائحتك دافئة وأنثوية للغاية، وهي تدوم لساعات طويلة، لذلك يستحق منك التجربة.

تابعي المزيد:أفضل عطر نسائي للمرأة العاملة



Ellis Brooklyn Iso Gamma Super Eau de Parfum

Ellis Brooklyn Iso Gamma Super Eau de Parfum

هذا العطر الراقي مصنوع من المكونات الخضراء الصديقة للبيئة، ورائحته خيار رائع لأشهر الشتاء الباردة. وهو يرتكز في تركيبته على نغمات نجيل الهند والعنبر وخشب الأرز، والتي ستمنحك عبقاً بطابع ترابي – خشبي منعش ومريح في الوقت نفسه.

تابعي المزيد:أرقى العطور النسائية الجديدة لخريف 2020

Advertisements



Heretic Dirty Rose Eau de Parfum

Heretic Dirty Rose Eau de Parfum

يعد هذا العطر مزيجاً غريباً من أوراق الورد والبرغموت والفلفل الحر والقرنفل، سيجعلك ترغبين في استخدامه طوال أيام الشتاء. ونظراً الى رائحته الراقية والفخمة، يشكل عطر Heretic Dirty Rose Eau de Parfum إضافة مثالية لحقيبة المرأة العصرية والأنيقة.

تابعي المزيد:أكثر 5 عطور إثارة لآخر 10 سنوات



Nick Ricardo Collection Onyx Eau de Parfum

Nick Ricardo Collection Onyx Eau de Parfum

يتميز هذا العطر الشتوي برائحة الحلوة والدافئة، مما يجعله مثالياً لسهرات الشتاء، فنغمات البرغموت والفلفل الأبيض وحبوب التونكا تفوح منها رائحة في غاية الجاذبية تدوم لساعات طويلة، لتجعلك محط الأنظار أينما تواجدت، وتبرز إطلالتك بأفضل طريقة ممكنة.

تابعي المزيد:عطور نسائية بنغمات فاخرة للمرأة المميزة



Hermès Twilly d’Hermès Eau Poivrée

Hermès Twilly d’Hermès Eau Poivrée

إذا كنت ترغبين في اعتماد عطر Hermès Twilly d’Hermès Eau Poivrée، تأكدي أن رائحة الورد والتوت والفلفل ستفوح منه في كل مرة تتحركين خلالها، وهو بالتأكيد سيشد الانتباه إليك لتحصدي الكثير من الإطراء، لذلك ضعيه في قائمة خياراتك لموسم خريف وشتاء 2020.