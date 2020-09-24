تسريحات شعر لإطلالتك داخل البيت.. عصرية ولافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - تُعدّ الجاذبيّة والأناقة من الأمور التي تسعى كلّ إمرأة متزوجة للحصول عليها، والإهتمام بتسريحة شعرها التي تُغيّر من مظهرها تمامًا وتُعطيها مظهرًا أنثويًّا جذابًا تنال به إعجاب الجميع. ولأن "الخليج 365.نت" يهتم بجمال المرأة وإطلالتها بشكل جذّاب ولافت بعيدًا عن المبالغة، اختار لك باقة من أجمل موديلات تسريحات شعر لإطلالة المتزوجات داخل البيت ، سهلة وبسيطة لتستوحي منها التسريحة التي تزيدك جاذبية، وتتألقي بإطلالة مفعمة بالحيوية والإشراق.

أجمل موديلات تسريحات للبيت للمتزوجات

موديلات تسريحات شعر للبيت للمتزوجات عصرية ولافتة

إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر للبييت للمتزوجات، سهلة وبسيطة التطبيق لتزينّي بها شعرك وتُشرقي بإطلالة لافتة وعصرية.



تسريحة الوردة

تتميّزهذه التسريحة بسهولة تطبيقها كما أنها تمنح المرأة إطلالة لافتة

تُعتبر تسريحة الوردة من التسريحات السهلة التي يمكن إعتمادها في المنزل، وهي التسريحة العصرية الأكثر إنتشارًا حيث أنها تُضفي إلى إطلالتك المزيد من النعومة والجاذبية.

تسريحة الكعكة العلوية مع الشعر المنسدل

تسريحة الكعكة العلوية لإطلالة عملية وأنيقة في الوقت ذاته

تتسم هذه التسريحة بالبساطة وستساعدك على إبراز جمالك الطبيعي، كما لا تحتاج تلك التسريحة لتمضية الساعات لتطبيقها، وستكون خيارًا رائعًا بحيث تُزيّن شعرك، وتمنحك إطلالة عالية من الأناقة والجمال.



تسريحة البوب القصير المموّج مع الفرق الجانبي

تسريحة البوب القصير المموّج مع الفرق الجانبي لإطلالة ساحرة

إذا كنت تملكين شعرًا قصيرًا متوازي الطول، ما رأيك بتجربة هذه التسريحة التي ستمنحك ثقة كبيرة بنفسك، وتجعلك تتألّقين بستايل عصري تواكبين من خلاله آخر صيحات تسريحات الشعر.

تابعي المزيد: تسريحات شعر سهلة وسريعة للمناسبات..بالخطوات



الضفيرة المزدوجة بأسلوب ذيل الحصان

الضفيرة المزدوجة بأسلوب ذيل الحصان لإطلالة عملية

تسريحة عملية ومميزة لإطلالة صيفية خلال تواجدك في المنزل، ستعزز جمال شعرك وجاذبيته، بأسلوبها الذي يجمع ما بين تسريحة الضفيرة المزدوجة من جهة وتسريحة ذيل الحصان المزدوجة من جهةٍ أخرى.

تسريحة الكعكة المنخفضة

تسريحة الكعكة المنخفضة تعدّ من التسريحات العصرية

مما لا شكّ فيه أنّها من التسريحات التي لا تغيب أبدًا عن موضة الشعر، وتُعطي الشعر شكلًا جذابًا وجميلًا، إتركي بعض الخصلات المموّجة منسدلة بطبيعية على وجهك التي ستُضفي المزيد من الجمال والتألق إلى إطلالتك.

Advertisements

تسريحة الشعر الطويل المنسدل مع الضفيرة الجانبية

تسريحة الشعر الطويل المنسدل مع الضفيرة الجانبية

تنميّز هذه التسريحة بأسلوبها المرن الذي يتماشى تمامًا مع خياراتك لإطلالةٍ ملفتة تجعلك محطّ أنظار كل من حولك.

تسريحة الكعكة المرفوعة الفوضوية والمرتخية

تسريحة الكعكة المرفوعة الفوضوية والمرتخية لإطلالة ناعمة وعفوية

تسريحة عصرية وشبابية، وستمنحك مظهرًا حيويًا، وهي لا تحتاج الى الكثير من الوقت لتنفيذها، إمنحي تسريحتك لمسة مميزة عبر إستخدام رباط شعر غير تقليدي، يمكنك إعتماد مثلًا أكسسوار الشرائط الذي يُضفي المزيد من الأنوثة إلى إطلالتك، كما أنّه ألطف على شعرك من الرباط المطاطي.

تابعي المزيد: تسريحات شعر طبيعية..خيارات ناعمة وبسيطة



تسريحة الباليرينا

تسريحة الباليرينا تبرز ملامح وجهك بأسلوب جذّاب

تتميّز كعكة الباليرينا بأسلوبها المتنوع والمختلف، يمكنك إعتمادها لتليق بإطلالتك اليومية والمسائية، ولا داعي لرفع أي خصلاتٍ متطايرة، فهي جزء من سحر إطلالتك الطبيعية، يكفي أن تثبتي تسريحة شعرك ببعض الدبابيس وستكونين مستعدة.



تسريحة الشعر القصير مع الغرّة الجانبية

تسريحة الشعر القصير مع الغرّة الجانبية لإطلالة بسيطة ولافتة

إذا كنت تتمتعين بشعر قصير وترغبين باضفاء لمسة من العفوية على تسريحتك، فلا تتردّدي في تسريحة شعرك القصير بأسلوب عفوي مع اعتماد الغرّة الجانبية؛ إذ هذه التسريحة تُعدّ من الطرق الممتعة والجميلة لإبعاد الشعر عن وجهك وإظهار ملامح وجهك.



تسريحة الشعر القصير مع سكارف

تسريحة الشعر القصير المزينة بسكارف

للحصول على لوك عملي وعصري، لتتألقي بإطلالة أكثر جمالًا وجاذبية ونعومة، يمكنك اختيار سكارف ناعم ببأشكال مختلفة لتضفي لمسة من السحر والجمال على تسريحتك المميزة وتزيّني بها شعرك القصير.



تسريحة ضفيرة التاج المبعثرة

تسريحة ضفيرة التاج المبعثرة تمنحك إطلالة لافتة

إذا كنت تبحثين عن إطلالةٍ ملفتةٍ ومعبّرة، فليس هناك أفضل من تسريحة ضفيرة التاج المبعثرة لتتألقي جمالًا من دون أيّ حيرة.



تسريحة الكعكة المزدوجة

تسريحة الكعكة المزدوجة لإطلالة شبابية عصرية

تتميز تسريحة الكعكة المزدوجة سحر خاص؛ إذ تمنح المرأة إطلالة شبابية. وهي تتميّز أيضًا بأسلوبها الذي يتماشى مع مختلف أشكال الوجه من طويلٍ ودائري وبيضاوي ومما لا شكّ فيه أنّها الخيار الأمثل لك لإطلالةٍ تضجّ نعومة، أنوثة وجاذبية.

تابعي المزيد: تسريحات شعر تناسب الجبهة الكبيرة