تسريحات شعر لإطلالتك داخل البيت.. عصرية ولافتة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - تُعدّ الجاذبيّة والأناقة من الأمور التي تسعى كلّ إمرأة متزوجة للحصول عليها، والإهتمام بتسريحة شعرها التي تُغيّر من مظهرها تمامًا وتُعطيها مظهرًا أنثويًّا جذابًا تنال به إعجاب الجميع. ولأن "الخليج 365.نت" يهتم بجمال المرأة وإطلالتها بشكل جذّاب ولافت بعيدًا عن المبالغة، اختار لك باقة من أجمل موديلات تسريحات شعر لإطلالة المتزوجات داخل البيت ، سهلة وبسيطة لتستوحي منها التسريحة التي تزيدك جاذبية، وتتألقي بإطلالة مفعمة بالحيوية والإشراق.
أجمل موديلات تسريحات للبيت للمتزوجات
إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر للبييت للمتزوجات، سهلة وبسيطة التطبيق لتزينّي بها شعرك وتُشرقي بإطلالة لافتة وعصرية.
تسريحة الوردة
تُعتبر تسريحة الوردة من التسريحات السهلة التي يمكن إعتمادها في المنزل، وهي التسريحة العصرية الأكثر إنتشارًا حيث أنها تُضفي إلى إطلالتك المزيد من النعومة والجاذبية.
تسريحة الكعكة العلوية مع الشعر المنسدل
تتسم هذه التسريحة بالبساطة وستساعدك على إبراز جمالك الطبيعي، كما لا تحتاج تلك التسريحة لتمضية الساعات لتطبيقها، وستكون خيارًا رائعًا بحيث تُزيّن شعرك، وتمنحك إطلالة عالية من الأناقة والجمال.
تسريحة البوب القصير المموّج مع الفرق الجانبي
إذا كنت تملكين شعرًا قصيرًا متوازي الطول، ما رأيك بتجربة هذه التسريحة التي ستمنحك ثقة كبيرة بنفسك، وتجعلك تتألّقين بستايل عصري تواكبين من خلاله آخر صيحات تسريحات الشعر.
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الضفيرة المزدوجة بأسلوب ذيل الحصان
تسريحة عملية ومميزة لإطلالة صيفية خلال تواجدك في المنزل، ستعزز جمال شعرك وجاذبيته، بأسلوبها الذي يجمع ما بين تسريحة الضفيرة المزدوجة من جهة وتسريحة ذيل الحصان المزدوجة من جهةٍ أخرى.
تسريحة الكعكة المنخفضة
مما لا شكّ فيه أنّها من التسريحات التي لا تغيب أبدًا عن موضة الشعر، وتُعطي الشعر شكلًا جذابًا وجميلًا، إتركي بعض الخصلات المموّجة منسدلة بطبيعية على وجهك التي ستُضفي المزيد من الجمال والتألق إلى إطلالتك.
تسريحة الشعر الطويل المنسدل مع الضفيرة الجانبية
تنميّز هذه التسريحة بأسلوبها المرن الذي يتماشى تمامًا مع خياراتك لإطلالةٍ ملفتة تجعلك محطّ أنظار كل من حولك.
تسريحة الكعكة المرفوعة الفوضوية والمرتخية
تسريحة عصرية وشبابية، وستمنحك مظهرًا حيويًا، وهي لا تحتاج الى الكثير من الوقت لتنفيذها، إمنحي تسريحتك لمسة مميزة عبر إستخدام رباط شعر غير تقليدي، يمكنك إعتماد مثلًا أكسسوار الشرائط الذي يُضفي المزيد من الأنوثة إلى إطلالتك، كما أنّه ألطف على شعرك من الرباط المطاطي.
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تسريحة الباليرينا
تتميّز كعكة الباليرينا بأسلوبها المتنوع والمختلف، يمكنك إعتمادها لتليق بإطلالتك اليومية والمسائية، ولا داعي لرفع أي خصلاتٍ متطايرة، فهي جزء من سحر إطلالتك الطبيعية، يكفي أن تثبتي تسريحة شعرك ببعض الدبابيس وستكونين مستعدة.
تسريحة الشعر القصير مع الغرّة الجانبية
إذا كنت تتمتعين بشعر قصير وترغبين باضفاء لمسة من العفوية على تسريحتك، فلا تتردّدي في تسريحة شعرك القصير بأسلوب عفوي مع اعتماد الغرّة الجانبية؛ إذ هذه التسريحة تُعدّ من الطرق الممتعة والجميلة لإبعاد الشعر عن وجهك وإظهار ملامح وجهك.
تسريحة الشعر القصير مع سكارف
للحصول على لوك عملي وعصري، لتتألقي بإطلالة أكثر جمالًا وجاذبية ونعومة، يمكنك اختيار سكارف ناعم ببأشكال مختلفة لتضفي لمسة من السحر والجمال على تسريحتك المميزة وتزيّني بها شعرك القصير.
تسريحة ضفيرة التاج المبعثرة
إذا كنت تبحثين عن إطلالةٍ ملفتةٍ ومعبّرة، فليس هناك أفضل من تسريحة ضفيرة التاج المبعثرة لتتألقي جمالًا من دون أيّ حيرة.
تسريحة الكعكة المزدوجة
تتميز تسريحة الكعكة المزدوجة سحر خاص؛ إذ تمنح المرأة إطلالة شبابية. وهي تتميّز أيضًا بأسلوبها الذي يتماشى مع مختلف أشكال الوجه من طويلٍ ودائري وبيضاوي ومما لا شكّ فيه أنّها الخيار الأمثل لك لإطلالةٍ تضجّ نعومة، أنوثة وجاذبية.
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