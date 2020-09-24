قبل حلقته في "معكم".. كريم فهمي بعيون زوجته: "بارد وبيهتم بالتفاصيل"

علاقات و مجتمع

يحل الفنان كريم فهمي، مساء اليوم، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها "معكم"عبر فضائية CBC، وذلك عقب نجاح مسلسله الأخير "ونحب تاني ليه" أمام الفنانة ياسمين عبد العزيز، للحديث عن العمل وكواليسه، فضلًا عن التطرق لحياته الشخصية، خارج التمثيل.

كريم فهمي، واحد من الفنانين الذين لفتوا أنظار متابعيه ليس فقط لأدواره المميزة والمختلفة، بل لظهوره المستمر مع زوجته، بين الحين والآخر توثيقًا لقصة الحُب التي تجمعهما، حتى بات نموذج تحلم به العديد من الفتيات.

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كيف ترى زوجة كريم فهمي زوجها؟

ومثلما يشارك الفنان العديد من الرسائل الرومانسية لزوجته، في الكثير من المناسبات، تحدثت من قبل دانيا البنهاوي، زوج الفنان من قبل عنه، خلال لقاءه مع الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم" عن بعض ملامح شخصية زوجها.

وتحدثت "دانيا" في المداخلة الهاتفية عن شخصية زوجها كريم فهمي، التي تشبه، كما وصفتها، شخصية "مراد السويفي" التي قدمها في مسلسل ونحب تاني ليه، قائلة، إن "التشابه بينهما يرجع إلى الاهتمام بالتفاصيل".

أما عن عيوب كريم فهمي، قالت زوجته: "هو في البيت هادي وبارد أوي.. لكن فيه ميزة وعيب مع الغرباء إنه طيب بزيادة وممكن ميعرفش ياخد حقه.. يعني من طيبته ميعرفش يتعامل".

وعن تعامل الفنان كريم فهمي مع بناتهما في المنزل، قالت "دانيا": "هو بيدلعهم بس".

وشارك فهمي في بطولة مسلسل "نحب تاني ليه"، مع كل من ياسمين عبد العزيز وشريف منير، من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.وتدور القصة حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها "شريف منير"، فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل "كريم فهمي"صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.