3 سيدات يخلعن زوجهن رجل الأعمال خلال شهرين: "الحياة معاه مملة"

علاقات و مجتمع

شهدت محكمة الأسرة بالخليفة، واقعة غريبة خلال شهرين، حيث رفعت 3 زوجات "طبيبة ومهندسة وربة منزل"، قضايا خلع ضد زوجهن رجل الأعمال "م، ع"، وذلك بسبب الخلافات العائلية وحياتهن المملة معه، بالإضافة إلى عدم إمكانية استمرار الحياة معه، وقبلت المحكمة دعوى الخلع من الزوجات الثلاث، التى تم رفعها خلال شهر تقريبا.

قالت أمل أصلان، المحامية، إن اثنتين من زوجات رجل الأعمال، أقامتا دعوى خلع للزوجة الأولى وهي طبيبة 37 عاما، ضد زوجها رجل الأعمال، طالبت فيها بخلع زوجها بسبب الخلافات الزوجية، التي أدت إلى إصابتها بحالة اكتئاب وملل فى الحياة الزوجية.

Advertisements

دعوى الخلع الأولى حدثت في أوئل شهر أغسطس الماضي، وبعد مرور 10 أيام، أقامت الزوجة الثانية، ربة منزل، دعوى الخلع على غرار "ضرتها"، واتهمت رجل الأعمال، أنه مزواج ويريد الزواج من أخرى.

بينما توجهت الزوجة الثالثة إلى محكمة الأسرة، بعد مرور 20 يوما من الشهر ذاته، وأقامت دعوى خلع بسبب مشاجرة بينهما على الخروج والذهاب إلى أسرتها، موضحة في دعواها، أن الزوج منعها من زيارة أسرتها، ولا يريد أن يدفع مصاريف المدارس لأطفاله.

وأكدت المحامية أمل أصلان، أن محكمة الأسرة قبلت دعوى الخلع من الزوجات الثلاث، وتم الانفصال عن رجل الأعمال خلال شهر.

وكانت محكمة الأسرة فى الخليفة، تلقت 3 دعاوى خلع من "طبيبة ومهندسة وربة منزل"، طالبن في الدعاوى بالانصال عن زوجهن، بسبب الخلافات العائلية، وتحول حياتهن إلى ملل زوجي على حد وصفهن، وقضت المحكمة بحكمها بقبول دعاوى الخلع.