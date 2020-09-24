الامارات | «قرم الجبيل».. رئة خضراء تحتفي بالتراث الطبيعي للإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «قرم الجبيل».. رئة خضراء تحتفي بالتراث الطبيعي للإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتميز الوجهات السياحية والترفيهية في أبوظبي بالتنوع الكبير، فإلى جانب المرافق الترفيهية العالمية، مثل «عالم فيراري»، و«ياس ووتر وورلد»، و«وورنر برازرز» «وكلايم أبوظبي»، وما تتميز به من طابع عصري، هناك أيضاً وجهات تحتفي بالطبيعة وعناصرها ومفرداتها، خصوصاً تلك العناصر التي ترتبط بالتراث والبيئة الإماراتية، مثل: «منتزه قرم الجبيل»، الذي يقع في جزيرة الجبيل بأبوظبي، ويعتبر رئة خضراء في المنطقة، والوجهة الأولى من نوعها في أبوظبي لكونها وجهة تعليمية وترفيهية قائمة بذاتها إضافة إلى كونها جزءاً من الطبيعة الخلابة، والتراث الطبيعي للمنطقة.

وافتتح في يناير من العام الجاري، وتوقف بدأت في مارس الماضي، التزاماً بالإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ويوفر المنتزه لعشاق الطبيعة، خصوصاً غابات القرم، فرصة فريدة لاستكشاف غابات القرم والاستمتاع بما تضمه من أشجار.

ممر خشبي

يمكن للزوار الاستمتاع بالمشي والتجوال فوق ممر خشبي، يمتد طوله إلى 2.3كم في غابات القرم، ما يمكنهم من رؤية أنواع مختلفة من الكائنات البرية والبحرية والتحدث مع الموظفين المختصين الموجودين في المنتزه، الذين تم تدريبهم على التعريف بتاريخ غابات القرم وأهميتها البيئية وتفاصيل الكائنات القاطنة بأبوظبي، والتي يمكن رؤيتها في الطبيعة الخلابة، أو تحت المياه الصافية. أيضاً، سيتم استئناف الزيارات التعليمية التي يقودها الموظفون المختصون، وغيرها من الأنشطة الأخرى، خصوصاً أن المنتزه يهدف استقطاب الفئات الشابة من الزوار، وحثهم على إدراك الدور المهم الذي تلعبه غابات القرم في الحفاظ على الطبيعة وتطويرها، فهي تمثل بيئة حاضنة للعديد من الكائنات البرية، وتوفر أشجار القرم فوائد مهمة للمدن والمناطق الحضرية، كـ«رئة خضراء» لما تتسم به من قدرة على امتصاص ثاني أوكسيد الكربون.

إجراءات السلامة

وأعرب رئيس العمليات لدى شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، ريتشارد راسل، عن سعادته وفريق عمل المنتزه بإعادة افتتاح المكان للزوار، ليوفر لهم فرصة فريدة للاستمتاع ببعض من التراث الطبيعي الخلاب الذي تتمتع به عاصمة الإمارات، مؤكداً التزام المكان بإجراءات السلامة، وقال في تصريح بمناسبة الجولة الإعلامية التي تم تنظيمها للمنتزه: «نعمل مع شركائنا على التجهيز لإعادة الافتتاح، حيث إن سلامة وصحة زوارنا وموظفينا ستبقى دائماً أولويتنا. ومع استعادة نشاطاتنا، قمنا بوضع سياسات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية».

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تم افتتاح المنتزه في يناير من العام الجاري.. وتوقف في مارس الماضي التزاماً بالإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. Àتصوير: إريك أرازاس

جزيرة الجبيل

تقع جزيرة الجبيل، التي أطلقتها شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، بين جزيرتي ياس والسعديات، ومن المتوقع أن تُصبح منطقة الاستجمام الرائدة في أبوظبي، بتصميمها الذي يجذب عشاق الطبيعة والرفاهية. ويمتد المشروع على مدى 400 هكتار، وسيوفر أراضي وفللاً للبيع لا تبعد كثيراً عن قلب أبوظبي، إضافة إلى المطاعم الراقية، والعديد من المرافق، من بينها: نادٍ بحري، ومركز للأعمال، ومركز رياضي، ومدارس، ومتاجر، ودور حضانة، ونادٍ اجتماعي، وعيادات متخصصة، وغيرها من المؤسسات التجارية.

موقع

يقع المنتزه في جزيرة الجبيل بأبوظبي، والتي تبعد 22 دقيقة عن مطار أبوظبي الدولي، و14 دقيقة عن جزيرة ياس، و21 دقيقة عن جزيرة الريم، و24 دقيقة عن الخالدية، و60 دقيقة عن دبي مارينا. ويحتوي المنتزه على ممر خشبي متعرج عبر غابات القرم، ويسمح باستكشاف روح أبوظبي.

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