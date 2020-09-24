شائعات طالت حنان سليمان بينها المشاركة في La Casa De Papel

علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة حنان سليمان محركات بحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعدما حلت ضيفة على برنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، وتحدثت خلال الحلقة عن أمور تكشف عنها للمرة الأولى تتعلق بحياتها الشخصية.

وعلى الرغم من عدم إثارتها للجدل لم تسلم الفنانة حنان سليمان من الشائعات، ويرصد "هُن" ابرز الشائعات التي طالت الفنانة حنان سليمان.

شائعات لاحقت الفنانة حنان سليمان

- نبأ وفاة الفنانة حنان سليمان:

انتشرت منذ عدة أيام شائعات عن وفاة الفنانة حنان سليمان، عن عمر يناهز 60 عامًا، ليرد نقيب الممثلين نافيا تلك الأنباء وأنها لا زالت على قيد الحياة، وتتمتع بصحة جيدة.

- إصابة الفنان حنان سليمان بفيروس كورونا:

الشائعة الثانية التي طالت الفنانة كانت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ودخولها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

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ونفت نقابة المهن التمثيلية شائعات إصابتها بفيروس كورونا، وأنها بصحة جيدة.

- مشاركة حنان سليمان في المسلسل الإسباني La Casa De Papel

واعتقد البعض أن الفنانة حنان سليمان ستشارك في مسلسل أجنبي، بسبب الشبه بينها وبين الفنانة الإسبانية ماري كارمن سانشيز، التي ظهرت خلال أحداث الجزء الرابع من المسلسل الإسباني الشهير.

وصرحت الفنانة حنان سليمان خلال استضافتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا" أمس أنها رفضت الزواج بعد وفاة زوجها عام 1999، بسبب ظروف حياتها، "ظروف حياتي مكانتش تسمح، ومكانش في حد أحس إن أنا محتاجة أبقى معاه، مكنش في حد مغري بالنسبالي".

وتطرقت خلال الحلقة للحديث عن عائلتها وكيفية دخول عالم الفن، قائلةً إن عائلتها كانت متحفظة على عملها في مجال التمثيل ولكنها دخلت في تحدي لتثبت لهم أن تستطيع أن تعمل دون تقديم تنازلات كبيرة ووضعت احترام الناس هدف أمامها.

وجمعتها علاقة عاطفية ذات طبيعة خاصة، مع والدتها التي كانت من الصم وضعاف السمع، فكانت لغة الإشارة وسيلتهم الوحيدة في التواصل، فوجدت نفسها تتحمل مسؤولية والدتها كإنها ابنتها الصغرى.