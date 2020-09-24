بعد أيام من إخلاء سبيلها.. منة عبدالعزيز تروج لمقاطع جديدة على "تيك توك"

علاقات و مجتمع

عقب أيام من إخلاء سبيلها، ومغادرتها قسم شرطة الطالبية، عادت فتاة "التيك توك" الشهيرة، منة عبدالعزيز، تظهر مجددًا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة في البداية بمقطع فيديو، تتحدث فيه عن تغير مسارها عقب التأهيل الذي خضعت له بعد قضيتها الشهيرة، حيث بدت مرتدية "تي شيرت"، محتشم، ولملمت شعرها، ووضعت روج لامع، وقالت في الفيديو الذي وثق أول حديث لها بعد إخلاء سبيلها، إنها لا تمتلك أي حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن كل الحسابات التي تحمل اسمها لا تمت لها بصلة.

ولفتت "منة" إلى أنها دشنت حسابا جديدا، لأنها أصبحت شخصية جديدة، مختلفة عن منة عبدالعزيز السابقة، بحسب تعبيرها.

وقالت "منة" في الفيديو، "وحشتوني عاملين إيه، آخر حكم في قضيتي يوم 30-9"، وهو الحكم النهائي، مشيرة إلى أنها أصبحت فتاة أخرى بفضل برنامج التأهيل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتابعت "منة" في الفيديو المطول الذي نشرته عن تغير شخصيتها، "بقيت بلبس تي -شيرتات مقفولة مش زي قبل كدة، أنا أتعملي برنامج نفسي تأهيلي في وزارة التضامن، عشان دماغي ترتاح، وأعرف أتعامل صح مع الناس عشان منة تبقى كويسة".

وأكملت، "أنا مش منة بتاعة زمان اللي بتمسك سيجارة أو دماغها طايشة لأ أنا اتغيرت والبرنامج التأهيلي النفسي عمل معايا كدة، وبقيت كويسة وبقيت حاجة تانية، وبشكر المحامية بتاعتي وبشكرهم كلهم".

منة تروج لمقاطع جديدة على التيك توك

لم يمر ساعات على فيديو منة التي أعلنت فيه تبديل طريقة حياتها وتفكيرها، إلا وعادت الفتاة الشهيرة عبر خاصية "الاستوري" على موقع "الإنستجرام"، تُشارك بصور جديدة، بدت من خلالهما بملابس كاجوال كاشفة عند البطن، مع ماكياج صارخ.

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كما روجت "منة" لـ 9 مقاطع فيديو جديدة عبر حسابها على "التيك توك"، مُشاركة بواحد منهما عبر الإنستجرام.

يذكر أن الحساب الجديد لـ منة عبدالعزيز اقترب من 8 الآلاف متابع رغم تدشينه مؤخرًا.

يذكر أن منة عبدالعزيز المعروفة بـ"فتاة تيك توك"، تعرضت للاغتصاب على يد عدد من الأشخاص، في فندق بالهرم، وخرجت تشكو تعرضها للاغتصاب في فيديو على "إنستجرام"، ثم عادت لتنفي كلامها وتبرئ بعض المتهمين.

وجرى إلقاء القبض على المتهمين، وتجرى التحقيقات حاليا، وفي انتظار صدور الحكم، وتم إخلاء سبيل منة عبدالعزيز بعد تأهيلها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بعد الظروف القاسية التي عاشتها بسبب مشكلات عائلية واجتماعية.