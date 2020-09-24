منة عبدالعزيز تتابع متهم في واقعة اغتصابها عبر حسابها الجديد

علاقات و مجتمع

عقب أسبوع من إخلاء سيبلها، بعد أشهر من التحقيقات والحبس، والإيداع بأحد مراكز تأهيل المرأة المُعنفة، عادت فتاة التيك توك، منة عبدالعزيز، خلال حساب جديد دشنته عبر "الإنستجرام" تعلن من خلاله إتباعها للبرنامج التأهيلي، وتغير وجهاتها القادمة عما كانت عليه قبل واقعة اغتصابها الشهيرة.

وعلى الرغم من تدشين الحساب مؤخرًا، إلا إنه بات يتابعه ما يقرب من 8 الآف متابع، بينما "منة" لا تتابع سوى 3 حسابات فقط حتى الآن.

وبالبحث عمن تتابعهم فتاة التيك توك، تبين أنها تتابع حساب موقع الإنستجرام، وتتابع حساب يعود لشخص يدعى "هشام أوشا" وهو صديقها وأحد مشاهير "التيك توك".

والمفاجأة كانت متابعة "منة" حتى الآن لـ "كلاشينكوف" الذي تردد اسمه خلال واقعة الاغتصاب، بسبب تواجده معها يوم الحادث، فضلًا عن التحقيق معه وحبسه عام بتهمة تعاطي المخدرات.

من هو "كلاشنكوف" من واقع التحقيقات معه؟

يُدعى محمد حمدي أحمد محمد وشهرته "كلاشينكوف"

يقطن بمنطقة الساحل في شبرا مصر، رفقة والده ووالدته.

لديه 16 سنة.

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طالب بالصف الأول الثانوي، ولا يحمل بطاقة تحقيق شخصية.

توطدت علاقته بمنة عبدالعزيز في بداية 2020.

كان ينشر مقطع الفيديو التي صرحت فيه "منة" باغتصابها منذ أشهر في بادئ الأمر.

يعمل مصور، ويقوم بعمل مقاطع فيديو على تطبيق "التيك توك"

منة عبد العزيز: أنا اتغيرت

وأطلت منة عبدالعزيز، والمعروفة بـ فتاة التيك توك، في أول ظهور لها عقب إخلاء سبيلها، حيث نشرت فيديو عبر صفحة جديدة حملت اسمها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة مرتدية "تي شيرت"، محتشم، ولملمت شعرها، ووضعت روج لامع، وقالت في الفيديو الذي وثق أول حديث لها بعد إخلاء سبيلها، إنها لا تمتلك أي حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن كل الحسابات التي تحمل اسمها لا تمت لها بصلة.

ولفتت "منة" إلى أنها دشنت حسابا جديدا، لأنها أصبحت شخصية جديدة، مختلفة عن منة عبدالعزيز السابقة، بحسب تعبيرها.

وقالت "منة" في الفيديو، "وحشتوني عاملين إيه، آخر حكم في قضيتي يوم 30-9"، وهو الحكم النهائي، مشيرة إلى أنها أصبحت فتاة أخرى بفضل برنامج التأهيل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتابعت "منة" في الفيديو المطول الذي نشرته عن تغير شخصيتها، "بقيت بلبس تي -شيرتات مقفولة مش زي قبل كدة، أنا أتعملي برنامج نفسي تأهيلي في وزارة التضامن، عشان دماغي ترتاح، وأعرف أتعامل صح مع الناس عشان منة تبقى كويسة".

وأكملت، "أنا مش منة بتاعة زمان اللي بتمسك سجارة أو دماغها طايشة لأ أنا أتغيرت والبرنامج التأهيلي النفسي عمل معايا كدة، وبقيت كويسة وبقيت حاجة تانية، وبشكر المحامية بتاعتي وبشكرهم كلهم".

يذكر أن منة عبدالعزيز المعروفة بـ"فتاة تيك توك"، تعرضت للاغتصاب على يد عدد من الأشخاص، في فندق بالهرم، وخرجت تشكو تعرضها للاغتصاب في فيديو على "إنستجرام"، ثم عادت لتنفي كلامها وتبرئ بعض المتهمين.

وجرى إلقاء القبض على المتهمين، وتجرى التحقيقات حاليا، وفي انتظار صدور الحكم، وتم إخلاء سبيل منة عبدالعزيز بعد تأهيلها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بعد الظروف القاسية التي عاشتها بسبب مشكلات عائلية واجتماعية.