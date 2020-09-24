للوقاية من كورونا.. 6 نصائح لتنظيف الخضروات والفواكه جيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: أصبح الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ضرورة حتمية خاصة مع احتمالية حدوث موجة ثانية للفيروس التاجي. وغسل الطعام وتعقيمه قبل تناوله، من الأمور التي يجب الاهتمام بها في ظل انتشار الفيروس التاجي، خاصة أن الأطعمة المكشوفة في الهواء قد يتراكم على سطحها الفيروسات والجراثيم والبكتيريا، هذا بالإضافة إلى الأتربة والأوساخ، وللتعرف على طريقة غسلها وتعقيمها اضغط هنا.

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