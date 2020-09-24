نشرة الموضة: درة بإطلالة بحرية.. ورانيا يوسف بلوك جرئ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

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درة

ظهرت الفنانة التونسية درة بإطلالة جذابة وهي في رحلة بحرية مرتدية فستان أبيض قصير به 4 جيوب اثنين في الأعلى واثنين بالمنتصف، مزينين بإطار كحلي، ونفس الإطار موجود على الرقبة ونهاية الأكمام، وبدت وكأنها ترتدي ملابس تشبه ملابس القبطان.

ياسمين صبري

تثير دائمًا الفنانة ياسمين صبري الجدل بإطلالاتها المميزة التي دائمًا ما تبرز رشاقة جسدها.

ارتدت ياسمين شميز أخضر بقصة تشبه قصة البليزر مزين بـ4 أزرار ذهبية، ونسقته مع جيبة بليسيه كلوش من نفس اللون، وانتعلت معهما حذاء مستردة.

رانيا يوسف:

تألقت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة وفستان أنيق أوف شولدر، اعتمد على اللون النبيتي مصنوع من خامة الفيلفيت، ومن أسفل بخامة الأورجانزا الشفافة وبه ورود من نفس لون الفستان من أعلى.

نرمين الفقي

تتمتع الفنانة نرمين الفقي بجمال طبيعي وبإطلالات أنيقة تنشرها دائمًا عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، وظهرت في آخر إطلالة وهي ترتدي جامبسوت شورت لونها فيروزي، من أعلى تأخذ قصة الفرشة التي تظهر في الأكمام الفضفاضة والتي تنتهي بشراشيت بينك، وبها تطريزات باللونين البينك والأخضر تشكل فراشة كبيرة.

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منى ذكي

خطفت الفنانة منى ذكي الأنظار بإطلالة مبهجة في أحدث ظهور لها وهي ترتدي فستانا أبيض وبه نقوش بالألوان المختلفة مثل الأورانج والأزرق والسيمون.

أما عن قصته فهو مجسم من أعلى، ومن أسفل على شكل كرانيش، وبه فتحة طويلة عند القدم اليسرى.

سارة سلامة

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها رفقة حصان، حيث ظهرت وهي ترتدي فستان أبيض أنيق أوف شولدر مصنوع من قماش التل المنفوش من أسفل، واعتمدت تسريحة شعر ولوك ميكاب بسيط.

أروى جودة

ظهرت الممثلة أروى جودة وهي ترتدي موديل جديد من الملابس نصفه جامبسوت والآخر فستان، واعتمدت فيهما على اللونين الأبيض والأسود، وخيم على الصورة طابع الكلاسيكية.

رضوى الشربيني

اعتادت الإعلامية رضوى الشربيني أن تشارك جمهورها بأحدث إطلالتها سواء من حياتها أو من حلقات برنامجها هي وبس المذاع على فضائية سي بي سي سفرة.

ظهرت رضوى وهي ترتدي إطلالة كاجوال وارتدت توب أبيض مصنوع من الدانتيل، وأعلاه كيمونو ستان أبيض، ونسقت معهما بنطلون جينز شارلستون.