للرجل.. هكذا تختار تسريحة الشعر المناسبة حسب شكل وجهك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

غالبيتنا مرّ بهذا الموقف من قبل: "تذهب إلى صالون الحلاقة مع صورة مذهلة لقصة شعر أحد المشاهير، لكنك تخرج منه وأنت بالتأكيد لا تشبه النجم الوسيم"، والسبب هو أنك ونجمك المفضل تملكان على الأرجح أشكال وجه مختلفة.

فعلى الرغم من أن معظم الرجال لا يلاحظون أو يتحدثون عن هذه المواضيع، فإن شكل الوجه هو أساس القصّة الرائعة، وتحديده هو الخطوة الأولى نحو إيجاد تسريحة الشعر المثالية والمناسبة لك.

ويمكن لتصفيفة الشعر أن تقول الكثير عن شخصيتنا والطريقة التي نريد أن نصور بها أنفسنا، ولهذا السبب سنشرح لك، أهمية اكتشاف أي من تسريحة الشعر المناسبة لك حسب شكلك، وفق ما ذكر موقع "برايد سايد" الأمريكي.

الشكل البيضاوي

عندما تكون لديك زوايا ناعمة على الجانبين، لكن طول وجهك يبدو أكبر من عرض عظام وجنتيك، يكون لديك وجه بيضاوي.

شكل الوجه هذا متناظر ويسمح لك بخيارات عدة لإبداع أسلوبك الخاص، حاول إبعاد شعرك عن جبهتك لزيادة الحجم وإظهار بعض الزوايا.

مع هذا الشكل، قد تجعل خصلات الهوامش وجهك يبدو مستديراً كثيراً، لذلك قد لا تكون فكرة جيدة.

الشكل المربـع

عندما تبدو جميع القياسات متساوية ويكون عرض فكك واسعاً، يكون شكل وجهك مربعاً.

هذا الشكل متعدد الخيارات، وهذا يعني أن لديك مساحة كبيرة من تسريحات الشعر الإبداعية: الشعر الطويل أو القصير كلاهما رهان رائع لك.

الشكل المـدور

إن كان فكك فيه منحنيات ناعمة دون زوايا واضحة، فلديك إذاً شكل وجه مستدير.

أفضل تسريحة هي التي ستخلق زوايا جانبية وتعطي وجهك المزيد من التشكيل.

Advertisements

يمكن أن تساعدك قصة جانبية، على سبيل المثال، مع إبقاء الجوانب قصيرة.

الشكل المثلث

تماماً مثل المثلث، يبدو شكل الوجه هذا ذو جبهة ضيقة وذقن عريض.

الحجم هو المفتاح هنا، لذا إن كان هذا هو نوع وجهك، فتأكد من اختيار تسريحات شعر أكثر سمكاً وطولاً واكتمالاً.

سيؤدي الطول الذي تضيفه خصلات الشعر على الجانبين إلى تقليل التأثير المدبب لرأسك، حاول أيضاً تجنب اللحى الطويلة لأن ذقنك عريض بالفعل.

الشكل المستطيل

يُعرف هذا الوجه بالشكل المستطيل، ويجمع بين الشكل البيضاوي والشكل المربع.

إنه ممتد الطول ولكن بجبهة مستوية واضحة، وعظام الوجنتين وخطوط الفك واضحة.

إن كان لديك شكل الوجه هذا، فعليك تجنب تسريحات الشعر التي تجعل وجهك يكتسب المزيد من الطول.

يجب أن يكون الجزء العلوي من الشعر قصيراً، ويمكن أن تكون الخصلات المنسدلة على الجبين خياراً رائعاً لك، مع الابتعاد عن اللحى الكبيرة.

الشكل الماسي

الماسي هو أحد أندر أشكال الوجوه، حيث يكون طول الوجه أكبر في المنتصف ويضيق على الأطراف (الذقن والجبهة).

ابحث عن تسريحات الشعر التي تُـليّن الزوايا وتضيف عرضاً إضافياً للجبهة والذقن، وتخلص من التفاوت الواضح بين الشعر العلوي وشعر الجوانب.

وعليك أن تتذكر أيضاً أن الجانبين لا يمكن أن يكونا قصيرين جداً، أما خيارك الرائع فهو خصلات شعر أطول يمكن تسريحها إلى الخلف.