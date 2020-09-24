بسمة وهبة لمتابعيها: "ولادي خط أحمر.. هقلب وهقل أدبي" (فيديو)

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير، شاركته الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، توجه من خلاله رسالة شديدة اللهجة للذين يتطاولون عليها بشكل مسيئ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت بسمة خلال الفيديو، من داخل منزلها مرتدية نظارة قراءة، وتحدثت عن انشغالها هذه الأيام في المذاكرة، لكنها لم تكشف أي تفاصيل أخرى.

ووجهت بسمة رسالة لمتابعيها طالبتهم فيها بالابتعاد عن أولادها وعدم الحديث عنهم، قائلةً: "أولادي خط أحمر، هقلب وهقل أدبي".

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وتابعت مضيفة: "اطمنوا عليا إن شاء الله هتعدي ونفرح مع بعض وكل شيء مكتوب أكيد ده الخير لينا شكرا يا حبيبي يا الله".

وكانت بسمة وهبة ظهرت في مقطع فيديو مصور لا تتعدى مدته 4 دقائق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تحذر المتابعين من التطاول عليها وانتقادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجهةً الحديث لمن أساء لها.

وقالت بسمة خلال مقطع الفيديو، "أي حد هيقل أدبه حامسح بيه بلاط الأرض، أنا عندي 99 بالمئة من الفانز بتوعي ناس محترمين والأخ قليل الأدب اللي بعتلي النهاردة وعارف نفسه إن شاء الله يا ابني ما أتمنى لك اللي عندي عندك".

وتابعت خلال حديثها، "أنا هقولك إن شاء الله اللي عندي يبقى عندك فتحس فتعرف فتفهم، ياللي أهلك معرفوش يربوك، أي حد هيغلط فيا هغلط فيه، مش معنى إننا شخصيات عامة نسكت على الإهانة".

يذكر أن بسمة وهبة تتواجد حاليا في العاصمة البريطانية لندن حيث قالت إنها تخضع للعلاج من مرض نادر.