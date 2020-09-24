حنان سليمان: متجوزتش تاني عشان مكانش فيه حد مغري (فيديو)

علاقات و مجتمع

حلت الفنانة حنان سليمان، ضيفة على برنامج: "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC"، وتحدثت خلال الحلقة عن حياتها الشخصية والأسباب التي جعلها تُبقي على ذكرى زوجها الراحل بدون زواج.

"زوجي توفي منذ أكثر من 21 عام"، بهذة العبارة بدأت الفنانة سرد الأسباب التي جعلتها تعزف عن الزواج بعد وفاة زوجها عام 1999، قائلةً: "ظروف حياتي مكانتش تسمح، ومكانش في حد أحس إن أنا محتاجة أبقى معاه، مكنش في حد مغري بالنسبالي".

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وتطرقت خلال الحلقة للحديث عن عائلتها وكيفية دخول عالم الفن، قائلةً إن عائلتها كانت متحفظة على عملها في مجال التمثيل ولكنها دخلت في تحدي لتثبت لهم أن تستطيع أن تعمل دون تقديم تنازلات كبيرة ووضعت احترام الناس هدف أمامها.

وجمعتها علاقة عاطفية ذات طبيعة خاصة، مع والدتها التي كانت من الصم وضعاف السمع، فكانت لغة الإشارة وسيلتهم الوحيدة في التواصل، فوجدت نفسها تتحمل مسؤولية والدتها كإنها ابنتها الصغرى.

وروت كواليس علاقتها بوالدتها للمرة الأولى، قائلةً"والدتي مكنتش بتسمع ولا بتتكلم، كانت وسيلتنا الوحيدة للتواصل هي لغة الإشارة، كانت قاصرة في التعامل، حيث كان هناك بُعد في الحوار قائم على العاطفة والاحساس".

وعلى الرغم كون والدة الفنانة حنان سليمان، من أصحاب الصم وضعاف السمع، إلا أنها كانت ذات شخصية قوية، "كانت صعبة أوي وقوية، كانت بتفضل تتريق على شكلي".

وعن كواليس زواجها من والدها، قالت:"والدتي كانت حلوة وجميلة أوي، وعروسة لقطة بالنسبة لوالدي، أُعجب بيها وشاف إنها مش هتعمل مشاكل، كانت بتتعامل مع نفسها وبتحترم أنوثتها، كان عندها ميزة الفطرة".