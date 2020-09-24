رانيا يوسف تودع الصيف بفستان أحمر على البحر (فيديو)

لايف ستايل

بإطلالة جريئة ونظارة شمسية، ودعت الفنانة رانيا يوسف فصل الصيف، عبر مقطع فيديو قصير، على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "رانيا" بفستان أحمر قصير، والذي تميز بأنه خالِ من النقوش ودون أكمام، مع تسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات، خلال جلوسها على أريكة بيضاء أمام شاطئ البحر، معلقة: "آخر أيام الصيفية".

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تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ7 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "منورة يا ملكة جمال مصر"، و"بنحبك جدا يا رانيا"، و"إطلالاتك جريئة جدًا يا فنانة".

وعادت الفنانة مؤخرًا، لنشر صور المتحرشين بها عبر حساباتها "الانترنت"، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهذه ليست الأولى التي تنشر فيها "رانيا" صور المتحرشين بها، حيث شاركت من قبل عدة صور تعود لبعض الأشخاص، منذ شهرين وتحديدًا، في 13 يوليو الماضي.

وتنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، في شهر نوفمبر المقبل، ويشاركها كل من أسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلاني، وهبة عبد العزيز، وهدى مجدي، وعارفة عبد الرسول.