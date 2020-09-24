صور.. بدرية طلبة تشارك في "تحدي الطفولة": كنت مقضياها رقص

لايف ستايل

شاركت الفنانة بدرية طلبة في تحدي صور الطفولة المنتشر حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "بدرية" في صورة بالأبيض والأسود وهي طفلة صغيرة، ترقص وسط مجموعة من الأشخاص، وبجانبها صورتها وهي كبيرة بشكلها الحالي.

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وكتبت بدرية طلبة في تعليقها على الصورة، "فرق كبير بين المؤدبة الحاجة بدرية واللى مقضياها رقص فى حفلات المدرسة".

وتفاعل جمهور بدرية طلبة معها عبر الإعجابات والتعليقات، وكان من بينها، "يا حبيبتي والله لما أشوفك أشوف فيك الطيبة وانت كبيرة ولا الصغيرة "، و"قمر"، و"في كل أحوالك قمر".