كورونا اليوم.. اكتشاف مثير يحارب الفيروس.. وظهور أعراض جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

أعراض جديدة

مع أن الإرهاق، وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاستي التذوق والشم هم أشهر أعراض الفيروس الغامض، إلا أن هناك مؤشرات أقل شهرة للمرض يجب التنبه لها، وفقا لـ"العربية".

تم الإبلاغ عن انتشار الهذيان والارتباك بين المرضى المصابين بالحالات الشديدة من "كوفيد-19"، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، وتغيرات في الجلد، والارتباك، ومشاكل العين.

اكتشاف قد يقتل الفيروس

يعتقد العلماء في جامعة بريستول البريطانية، أنهم حققوا طفرة في علاج فيروس كورونا بعد اكتشاف ضعف في بروتين سبايك لفيروس كورونا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وزعم العلماء أنه تم اكتشاف "جيب مخدر" على سطح العامل الممرض، يمكن حقنه بأدوية مضادة للفيروسات لمنعه من العمل قبل أن يصيب المزيد من الخلايا البشرية.

ووصف خبراء جامعة بريستول، الذين قادوا الدراسة، النتائج بأنها "تغير قواعد اللعبة"، في هزيمة الوباء الحالي، وقال كبير الباحثين البروفيسور إيمري بيرجر، إنه إذا أمكن ملء الجيب بجزيئات معطلة للفيروس، فيمكن هزيمة العامل الممرض قبل أن يصيبنا بالعدوى.

اختبار التحدي لتسريع اللقاحات

أعلن علماء بريطانيون أنهم بصدد تنفيذ دراسة مثيرة للجدل لأول مرة على مستوى العالم، من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، من المقرر أن يصاب متطوعون عمدًا بفيروس كورونا في سباق مع الزمن لإيجاد لقاح فعال لمحاربة الوباء القاتل.

تضيف الصحيفة أن "تجربة التحدي"، التي يمكن أن تسرع من الموافقة على اللقاحات التجريبية، من المقرر أن تبدأ في يناير 2021 في عيادة في شرق لندن.

سيصاب المشاركون بجرعة من SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لـ كوفيد-19 بعد شهر من تلقيحهم، وفقًا لصحيفة Financial Times.