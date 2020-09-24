10 معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

الموز من الفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات، وتم تصنيفه على أنه أحد أكثر الأغذية المفيدة في العالم، حيث إن له العديد من المزايا الطبية.

وينصح خبراء التغذية بجعل الموز جزءًا من الروتين الغذائي اليومي لما يحويه من فوائد صحية للجسم.

فيما يلي 10 فوائد صحية ستصدمك عند تناول الموز بانتظام، وفقًا لما نشرها موقع "holistic living home".

1- يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والمعادن الأخرى المهمة للعظام والأسنان ما يجعلها أقوى.

2- يجعل الشخص أكثر ذكاء، كونه يعزز من وظائف المخ، ويؤثر في قدرة الشخص المعرفية والتفكيرية، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو عنصر ضروري لتشغيل الدماغ.

3- يساعد على منع سرطان الكلى، نظرًا لقدرته على تعزيز امتصاص الكالسيوم في الجسم، وبالتالي منع تكوين حصوات الكلى، كما أنه سيعزز صحة الأسنان والعظام بالإضافة إلى توفير الحماية للعين ومنعها من التنكس البقعي.

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4- يكافح فقر الدم، لاحتوائه على نسبة كبيرة من الحديد الذي يكافح فقر الدم ويعزز من صحة الإنسان.

5-يساعد على الهضم، إذ إنه عني بالألياف الغذائية يساعد على مكافحة عسر الهضم والإمساك من خلال تنظيم حركة الأمعاء.

6- يحمي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، فعند تناولك الموز بانتظام تكون أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو الإصابة بسكتة دماغية، لأنه غني بالبوتاسيوم ولا يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

7- يحارب الاكتئاب، يعد من الأطعمة التي تحارب الاكتئاب، فهو غني بالتريبتوفان الذي يتحول إلى سيرتونين بعد تناوله وهو ناقل عصبي للدماغ وينظم المزاج ويجعل الشخص سعيد.

8- يكافح الالتهابات، فهو غني بفيتامين B6 وهو عنصر يساعد على مكافحة التهاب المفاصل، وينتج خلايا الدم البيضاء التي تعمل على تقوية الجهاز العصبي.

9- يعزز الموز مستويات الطاقة بشكل كبير، فعندما تتناول الموز بعد وقبل ممارسة التمارين الرياضية يزيد من مستويات الطاقة لديك بنسبة كبيرة.

10- ينظم مستويات السكر في الدم، وهذا مفيد جدًا إذا كنت تعاني من مرض السكري، ويهدئ من أعراض الدورة الشهرية ويحسن من الحالة المزاجية بشكل عام.