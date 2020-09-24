خبيرة تحذر: كورونا يتسبب في 3 أمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت الأخصائية في الأمراض الباطنية لدى وزارة الصحة الروسية ، أوكسانا درابكينا، أمراضا قد تسبب تدهور صحة الأشخاص بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت:هناك 3 أمراض يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة لدى المرضى المصابين بالفيروس التاجي . والمقصود هنا: مرض السكري، السمنة، وأمراض الأوعية الدموية وفقا لروسيا اليوم.

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من جهة أخرى ذكرت، درابكينا، 5 عوامل يجب التقيد بها لتجنب خطر الموت المفاجئ وهي: الإقلاع عن التدخين، المشي على قدمين لمدة ما لا يقل ساعة واحدة كل يوم، تناول 4 فواكه وخضروات كل يوم، عدم الإفراط في تعاطي الملح والسكريات.

وأوضحت إن كل تلك العوامل تم حسابها عن طريق النمذجة الكومبيوترية إلى جانب العوامل الناتجة عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وأعادت الطبيبة إلى الأذهان أن الأوضاع المتعلقة بالفيروس التاجي استقرت في روسيا وذلك بعد إلغاء بعض القيود و إجراءت الحظر. وقالت إن الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي حيث يزور الأطفال المدراس ورياض الأطفال واستأنفت المتاجر ودور السينما وصالونات الحلاقة والمطاعم في بعض المناطق عملها.