هاتفك قد ينقل "كورونا".. احرص على تنظيفه بانتظام بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يستخدم معظم الأشخاص حول العالم الهواتف المحمولة على مدار اليوم، ما قد يساعد على تراكم أقصى قدر من الأسطح الملوثة، لذا، فإن الحفاظ على نظافة الجهاز الخاص بك أمر حتمي في ظل تفشي فيروس كورونا.

الهواتف المحمولة أجهزة أساسية في حياتنا اليومية، لذلك يتساءل الجميع، هل يمكن أن يتلوث الهاتف وينشر فيروس كورونا؟، هذا ما نكشفه، وفقا لموقع "hindustantimes".

الهواتف مليئة بالجراثيم التي يمكن أن تنتقل بسرعة إلينا، نحن بحاجة لتنظيفها، خاصة مع تعرض الأصابع لشاشة الهاتف وقد تلمس وجهك أيضا.

ويوضح الدكتور سوريش، جراح مرض التصلب العصبي المتعدد، أن الجراثيم الموجودة على سطح هاتفك يمكن أن تظل نشطة ما بين ساعتين إلى تسعة أيام تمامًا مثل أي معدن آخر.

كيفية محاربته

يقول الدكتور سوريش: "عادةً ما يمكن للمسح الجيد الذي يحتوي على 70٪ من كحول الأيزوبروبيل أن ينظف الهواتف والأدوات الأخرى التي يحملها الناس".

إلى هذا، يضيف الدكتور: "قد يكون استخدام الكحول لتنظيف الهواتف والمقابض وما إلى ذلك ثلاث مرات في اليوم مكلفًا، لذا، اخلط 10 جم من مسحوق التبييض في لتر من الماء، وامسح هاتفك، والطاولات، والمقابض، إلخ من الأسطح".

وينصح الخبير التقني راجيف، بعدم إعطاء هاتفك للآخرين في زمن فيروس كورونا، ويضيف: "لا شيء ينقل الفيروسات أسرع من فم يتحدث مباشرة إلى هاتفك على مسافة قريبة".

من جانبه أكد يانيك سيمونين، الأستاذ والباحث في علم الفيروسات في كلية العلوم بجامعة مونبلييه، لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية: "إذا لمسنا سطحًا يوجد به الفيروس، ومن ثم لمسنا الهاتف المحمول فيمكن أن نلوثه، لذلك ينصح بتطهير الهاتف الذكي بانتظام، تماما مثل اليدين أو الأشياء التي نلمسها كثيرا".

في حين يشير أنطوان فلاهولت، عالم الأوبئة ومدير معهد الصحة العالمية في كلية الطب بجامعة جنيف، إلى أنه لم يتم الكشف عن حقيقة ما إذا كانت الفيروس ينتقل عبر الموبايل أم لا، لكن يجب تنظيفه كإجراء وقائي، باستخدام مناديل مطهرة أو قطعة قماش ناعمة للحفاظ على الشاشة".

وفقا لاستطلاع رأي أجراه موقع "zdnet"، وجد أن نحو 18.5٪ من الأشخاص ينظفون الهاتف الذكي أسبوعيا، بينما قال 14٪ إن أجهزتهم المحمولة كانت تخضع لعملية تنظيف شهرية، قبل زمن كورونا.

بعد التفشي، كشف نفس الاستطلاع الذي أجري في 25 أغسطس الماضي، أن 40.1٪ من الأشخاص ينظفون هواتفهم أسبوعيا، في حين أن 59.9٪ ينظفوا أجهزتهم شهريا، ما يؤكد أن معايير النظافة قد تحسنت.

Advertisements

إذن ما هي أفضل طريقة لتنظيف هاتفك الذكي؟ فيما يلي بعض النصائح.

كيف تنظف هاتفك الذكي؟

قطعة قماش من الألياف الدقيقة: لتقليل خطر خدش الشاشة، استخدم قطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة بدلاً من المناشف الورقية، القماش لن يقتل البكتيريا بالرغم من ذلك.

منظفات التكنولوجيا: هناك منتجات تنظيف محددة متاحة للإلكترونيات والشاشات تقتل الحشرات ولا تترك أي خطوط.

الزوايا والشقوق: استخدم أعواد قطنية رطبة لإزالة أي بقع، مثل مقابس سماعة الرأس أو فتحات بطاقة الذاكرة.

مصابيح الأشعة فوق البنفسجية: لتنظيف خطير، ستستخدم المنتجات بما في ذلك PhoneSoap الأشعة فوق البنفسجية لوميض وقتل البكتيريا المجهرية.

المناديل المضادة للبكتيريا: ليس هناك أي ضرر من استخدام المناديل المبللة بين الحين والآخر، خاصة إذا كنت قد عانيت مؤخرًا من المرض، ولكن يجب أن يتم تنظيفها من حين لآخر لأنها قد تتلف المكونات.

ما يجب تجنبه

رذاذ تنظيف النوافذ: قد تعتقد أن منظفات الزجاج والنوافذ ستكون جيدة على شاشة الهاتف الذكي، لكنك ستكون مخطئًا. تحتوي بعض شاشات العرض على حماية ضد الزيت والماء، ويمكن أن يكون استخدام هذه المواد الكيميائية مضرا للغاية، مما يؤدي إلى تآكل الشاشة.

الورق: يمكن أن تكون المناشف الورقية كاشطة بدرجة كافية لتترك خدوشًا على شاشات الهواتف الذكية الهشة.

فرك الكحول / البخاخات: يعتبر الكحول وسيلة للتنظيف ولكن قد تتعرض لخطر إتلاف جهازك إذا قمت بذلك، يوصي معظم البائعين بالابتعاد عن هذه الطريقة.

منتجات التنظيف المنزلية العامة: البخاخ الذي يقتل 99 في المائة من البكتيريا أمر جذاب، لكن المواد الكيميائية الموجودة في المنتجات المنزلية يمكن أن تكون مضرة للغاية.

الخل: حتى عند تخفيفه بالماء، فإنك تخاطر بنزع الطلاء الواقي من شاشات الجهاز.