

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتربع الألوان الزاهية والدافئة على عرش ألوان طلاء الأظافر هذا الخريف لتمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة "Elle" أن البرتقالي يمثل نجم ألوان طلاء الأظافر هذا الموسم، مشيرة إلى أنه يمنح الأظافر مظهرا مشرقا يشع دفئا وحيوية.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن هذا الموسم يشهد أيضا رواجا كبيرا للأحمر الياقوتي، الذي يمنح الأظافر مظهرا فخما يأسر الألباب.

ومن الألوان الرائجة أيضا الأحمر بلون دم الثور، وهو أحمر داكن مائل للبني. ويضفي هذا اللون على الأظافر طابعا جريئا يكتنفه الغموض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذه الألوان تتربع على عرش طلاء الأظافر هذا الخريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.