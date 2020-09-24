مستحضرات تجميل لا تفارق حقيبة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - دائماً ما تكون إطلالة النجمات مثالية لا تشوبها شائبة، حيث يظهرن بوجه مشرق وملامح جذابة في كل الأوقات، والسر وراء ذلك هو مجموعة من مستحضرات المكياج العالمية من أهم العلامات التجارية. فما هي مستحضرات المكياج التي لا تفارق حقيبة النجمات؟ إليك الإجابة .



مارغوت روبي

Suqqu: Suqqu Foundation



يعد كريم الأساس من علامة Suqqu: Suqqu Foundation، أحد أهم مستحضرات المكياج بالنسبة الى النجمة مارغوت روبي Margot Robbie، الى درجة أنه لا يفارق حقيبها على الإطلاق، فهو يوفر لها تغطية بشرة مثالية تشبه الجلد الطبيعي نفسه إنما من دون أي شوائب، كما أنه يثبت على البشرة لوقت طويل، حتى لو تعرضت البشرة للرطوبة أو التعرق أو أي عوامل قاسية أخرى.

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كيلي رولاند

NARS Blush in Taj Mahal



في مقابلة حديثة أجرتها النجمة كيلي رولاند Kelly Rowland، سئلت عن سبب توهّج بشرتها ولونها الخوخي الطبيعي الجذاب، فأجابت أن السر وراء ذلك هو أحمر الخدود من نارس: NARS Blush in Taj Mahal، فهي تستخدمه كل يوم لمنح بشرتها لمسة باللون الخوخي المشرق، كما تستخدمه كظل للعين كونه يمنحها نظرات مشرقة ومتوهجة بشكل طبيعي.

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ميرندا كير

RMS un-cover up concealer



من المعروف أن النجمة ميرندا كير Miranda Kerr من عاشقات مستحضرات المكياج الطبيعية، وهي تستخدم الرقم 22 من RMS un-cover up concealer ، الذي يشتمل في تركيبته على زيت جوز الهند، كما أنه مصنوع من المكونات العضوية. تقول ميرندا كير أن هذا الكونسيلر خيار رائع، وهو لا يفارق حقيبتها مطلقاً.

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كلوي كاردشيان

Tom Ford Shade & Illuminate Highlighter and Shader Duo



نجمة تلفزيون الواقع كلوي كاردشيان تستخدم بشكل يومي الهايلايتر من علامة توم فورد: Tom Ford Shade & Illuminate Highlighter and Shader Duo، فهي تقول أنها تضعه كهايلايتر وكونتور في الوقت نفسه، مما يحدد ملامحها بشكل مثالي ويسلّط الضوء على مناطق الجمال في الوجه، لذلك هو من أهم مستحضرات المكياج بالنسبة إليها.



كيلي جينر

Lancôme's Hypnôse



تقول النجمة كيلي جينر Kylie Jenner ، أنها لطالما كانت مخلصة لماسكرا Lancôme's Hypnôse، فهي تمنح رموشها الكثير من الحجم، كما أنها لا تتكتل أبداً. هذه الماسكرا هي رفيقة كيلي جينر الدائمة الى درجةلا تفارق حقيبة المكياج الخاصة بها.